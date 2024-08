Meteo Italia: fine agosto instabile e inizio settembre con temporali - aggiornamento meteo della settimana

Negli ultimi giorni di agosto, l'Italia sarà interessata da una fase meteorologica instabile, con infiltrazioni di correnti fresche che favoriranno fenomeni temporaleschi, soprattutto durante le ore diurne. Mentre l'ultima settimana di agosto e l'inizio di settembre si avvicinano, il tempo sul territorio italiano potrebbe subire variazioni significative.

Instabilità e temporali localizzati: cosa aspettarsi?

L'instabilità atmosferica, tipica di questo periodo, si manifesta con giornate che possono iniziare soleggiate ma evolversi rapidamente verso piogge e temporali. Questi fenomeni, spesso associati a condizioni convettive, saranno predominanti nelle ore pomeridiane e serali, soprattutto a causa dell'arrivo di correnti fresche. In particolare, all'inizio della settimana, un'influenza atlantica minore interesserà le regioni settentrionali, portando con sé temporali intensi, specialmente lunedì. Nel resto della penisola, solo alcune aree montane, come l'Appennino, potrebbero vedere temporali isolati.

Evoluzione della situazione a partire da martedì 27 agosto

Da martedì 27 agosto, la situazione meteorologica evolverà con la chiusura del piccolo corridoio atlantico e un crescente influsso di correnti orientali. Questo porterà a una maggiore instabilità convettiva, con temporali pomeridiani potenzialmente forti nelle aree interne, estendendosi occasionalmente fino alla costa tirrenica. La protezione offerta dall'anticiclone ridurrà la probabilità di temporali al Nord, concentrando l'instabilità maggiormente al Centro e al Sud.

Focus su mercoledì 28 agosto e fine settimana

La giornata di mercoledì 28 agosto potrebbe vedere un peggioramento con la formazione di una piccola bassa pressione nelle regioni meridionali, influenzando particolarmente la Sicilia con temporali anche al di fuori delle ore pomeridiane. Giovedì e venerdì vedranno un lieve avanzamento dell'anticiclone afro-mediterraneo da ovest, il quale tuttavia non sarà sufficiente a eliminare del tutto l'instabilità pomeridiana nelle regioni del Centro e del Sud.

Weekend e inizio settembre: ritorno delle correnti atlantiche?

Durante il weekend, le correnti atlantiche potrebbero fare un nuovo tentativo di penetrare l'Italia, e i modelli meteorologici indicano la possibilità di temporali sulle regioni centro-settentrionali già da domenica 1 settembre. Questo scenario potrebbe portare a un temporaneo calo delle temperature in aree colpite da temporali, sebbene le temperature complessive dovrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Conclusioni e aggiornamenti futuri

Le previsioni attuali si basano sui modelli meteorologici più recenti, che tuttavia non sono definitivi. È consigliabile seguire i prossimi aggiornamenti per informazioni più accurate e dettagliate. (3Bmeteo)

