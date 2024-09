Meteo: nuovo vortice in arrivo, prime insidie da domenica - tutti i dettagli

Previsioni meteo: prime insidie domenica con l’arrivo di un nuovo vortice

Situazione Meteo:

Dopo un periodo di forte maltempo, la pressione atmosferica è in aumento sul Mediterraneo centrale, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo.

Un promontorio anticiclonico di origine afro-mediterranea sta risalendo verso il nostro Paese, sostenuto dall’evoluzione di una bassa pressione situata tra la Spagna e la Francia, residuo del ciclone Boris.

Questo anticiclone garantirà tempo in prevalenza soleggiato e temperature più miti, tipiche del periodo settembrino.

Attenzione al Vortice in Arrivo:

Tuttavia, una nuova minaccia meteorologica si profila all'orizzonte.

Il vortice, attualmente localizzato tra Spagna e Francia, tenderà a spostarsi verso est nei prossimi giorni, influenzato da un flusso atlantico rinvigorito.

Inizialmente, nubi e piogge saranno portate da una piccola depressione africana che risalirà verso le Baleari.

Successivamente, all’inizio della settimana, un fronte atlantico più esteso potrebbe portare condizioni di maltempo diffuse.

Previsioni meteo per domenica:

Nord Italia:

Nuvolosità in aumento sul Nord-Ovest, con piogge che potrebbero interessare il Piemonte occidentale e la Liguria entro la serata.

Altrove, il tempo sarà più soleggiato, con nubi in crescita nel pomeriggio, ma senza fenomeni rilevanti.

Centro Italia:

Possibili disturbi sull’alta Toscana e, nel pomeriggio, nelle zone interne e montuose.

Tuttavia, la probabilità di precipitazioni sarà bassa.

Tempo prevalentemente soleggiato altrove.

In nottata, qualche debole pioggia potrebbe interessare la fascia tirrenica.

Sud Italia e Isole:

Peggioramento in Sardegna con rovesci e temporali.

Nubi in aumento anche in Sicilia e, dalla sera, in Campania, con possibilità di qualche rovescio o temporale notturno.

Tempo più stabile e soleggiato sulle altre regioni.

Temperature e Venti:

Le temperature rimarranno stabili o in lieve aumento.

I venti saranno in rotazione dai quadranti meridionali, contribuendo a mantenere i mari mossi nei bacini occidentali, mentre risulteranno poco mossi negli altri settori.

Conclusioni:

Il weekend sarà caratterizzato da una temporanea tregua dal maltempo, ma con l’avvicinarsi della nuova settimana, un vortice di bassa pressione potrebbe riportare condizioni instabili, specialmente sul versante occidentale della Penisola.

Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle evoluzioni meteo. (3Bmeteo)

In aggiornamento