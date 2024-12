Meteo: Santa Lucia con nuove piogge e temporali, ecco le aree interessate

Giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, il meteo riserva nuove piogge e temporali, soprattutto sulle isole maggiori, con fenomeni in estensione verso alcune regioni peninsulari.

La situazione meteorologica

Un vortice in allontanamento dall’Italia nordoccidentale verso la Francia e la Penisola Iberica continua a influenzare il meteo italiano. Sul bordo meridionale, correnti umide occidentali raggiungono il Centro-Sud, portando variabilità. Al Nord, invece, l’anticiclone in rinforzo sull’Europa centro-settentrionale favorisce un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Giovedì, un impulso instabile proveniente dal Mediterraneo occidentale interesserà le isole maggiori, con temporali più intensi in Sardegna. Venerdì, giorno di Santa Lucia, il maltempo si estenderà anche a parte delle regioni centro-meridionali.

Previsioni dettagliate

Mercoledì 11 dicembre

Nord: Stabilità atmosferica con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili addensamenti sul Cuneese e nella bassa Val Padana, in dissoluzione nel corso della giornata.

Centro: Variabilità con schiarite ampie in Toscana. Addensamenti sul basso Lazio e Abruzzo potrebbero portare deboli piogge, in esaurimento entro sera.

Sud: Instabilità sul basso Tirreno, con rovesci o temporali tra Campania, Basilicata e alta Calabria. Schiarite più ampie sulle altre aree. In Sardegna, residui piovaschi al mattino sul Sassarese.

Giovedì 12 dicembre

Nord: Giornata perlopiù soleggiata. Qualche addensamento innocuo sull’Emilia e banchi di nebbia mattutini in Piemonte e Lombardia.

Centro: Nubi irregolari sul versante adriatico, più compatte lungo la costa ma senza fenomeni significativi. Sulle regioni tirreniche, alternanza di schiarite e nubi sparse.

Sud: Variabilità con possibilità di piogge serali sull’alta Puglia. In Sicilia, nubi in aumento e rovesci sulle aree meridionali. In Sardegna, temporali anche intensi fin dal mattino sul Cagliaritano, in estensione lungo il versante tirrenico.

Temperature: In calo al Nord, con gelate mattutine sulla Val Padana.

Venerdì 13 dicembre - Santa Lucia

Isole maggiori: Instabilità persistente con piogge e rovesci, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Sud peninsulare: Piogge residue in Calabria. Variabilità sul resto delle regioni, con peggioramento dalla sera su bassa Toscana, Lazio, zone interne e Marche. Previste nevicate sull’Appennino dai 1700 metri.

Nord: Stabilità atmosferica, ma cieli grigi per nebbie e nubi basse in Val Padana. Possibili pioviggini in Liguria e ovest Emilia durante la serata.

Temperature: Ulteriore calo delle minime al Nord, con gelate estese in pianura.

Conclusioni

Il ponte di Santa Lucia sarà segnato da maltempo localizzato, ma anche da schiarite su alcune aree. Prestate attenzione ai temporali sulle isole maggiori e alle prime gelate mattutine al Nord. Continuate a seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio i prossimi giorni.