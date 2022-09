Meteo: Vortice di bassa pressione, porta rovesci e temporali. Ecco il dettaglio con previsioni

L'atmosfera cerca di ritrovare quella calda stabilità che ha caratterizzato la fine di Giugno e i primi due giorni di Luglio improvvisamente interrotta dal passaggio di un vortice di bassa pressione, il quale, viaggiando da nord verso sud, ha condizionato con numerosi temporali il quadro meteorologico su molte regioni d'Italia. Ora il tempo ha subito un netto e generale miglioramento anche se il prima citato vortice deve ancora abbandonare definitivamente il nostro Paese. Ci attendiamo infatti non solo il bel tempo e un clima nuovamente più caldo, ma anche qualche residua nota d'incertezza.



Vediamo allora dove servirà ancora un ombrello nelle prossime ore.

Nel corso della mattinata, mentre il Centro-Nord sarà già sotto una ritrovata stabilità atmosferica, su alcune zone del Sud sarà necessario ancora tenere un ombrello a portata di mano come nel caso della Puglia garganica, il sud della Basilicata, la Calabria e i settori più settentrionali ed orientali della Sicilia. Qui il meteo ci riserverà ancora qualche piovasco sparso anche sotto forma di rovescio.

Col passare delle ore e soprattutto nelle ore pomeridiane, il tempo migliorerà sulla Puglia mentre continueranno a cadere alcuni rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco su Calabria tirrenica e settori costieri più meridionali della Campania. Qualche acquazzone sarà inoltre possibile nelle aree più meridionali ed orientali della Sicilia.

La situazione andrà poi migliorando anche su quest'ultime regioni dalla serata quando l'insidioso vortice ciclonico sposterà il suo cento motore in direzione della Grecia.

Nonostante la fase di tempo instabile non sarà particolarmente intensa, sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunque prorogato per la giornata di Domenica 5 Luglio un'allerta di colore gialle per rischio temporali su alcuni tratti della Calabria, Basilicata e della Sicilia. Per ulteriori dettagli, vi ricordiamo che è sempre possibile consultare il bollettino delle criticità e allerte meteo direttamente all'interno del sito della Protezione Civile. (iLMeteo)