Meteo Weekend: breve tregua con l’anticiclone, poi nuova perturbazione domenica con pioggia e neve. Ecco i dettagli

Meteo Weekend: tregua con l’anticiclone, poi pioggia e neve domenica al Nord

La situazione

Dopo la veloce perturbazione che ha interessato il Nord e parte del Centro Italia giovedì, l’anticiclone proverà a riportare una parentesi di stabilità atmosferica nella giornata di venerdì. Tuttavia, non sarà una stabilità totale: nebbie e foschie dense saranno protagoniste al mattino in Val Padana, in graduale dissolvimento nel corso della giornata. Anche il Centro vedrà qualche nube nelle prime ore, ma senza fenomeni rilevanti.

Già dalla serata di venerdì, però, una nuova perturbazione si avvicinerà dall’Atlantico, determinando un graduale peggioramento a partire dal Levante Ligure, dove correnti meridionali cariche di umidità porteranno i primi segnali di instabilità. Questo fronte raggiungerà il suo culmine domenica, coinvolgendo in particolare il Nord Italia con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi. Ecco il dettaglio delle previsioni per il weekend.

Previsioni per sabato: piogge sparse al Nord, variabilità altrove

Nord : cielo nuvoloso sulla Val Padana con deboli piogge tra est Piemonte, Lombardia e Liguria. Le Alpi resteranno più soleggiate al mattino, ma in serata aumenteranno le nubi, con prime nevicate oltre i 1200/1400 metri sul settore centro-occidentale.

: cielo nuvoloso sulla Val Padana con deboli piogge tra est Piemonte, Lombardia e Liguria. Le Alpi resteranno più soleggiate al mattino, ma in serata aumenteranno le nubi, con prime nevicate oltre i 1200/1400 metri sul settore centro-occidentale. Centro : schiarite al mattino lungo la costa toscana e sulle cime appenniniche; altrove nubi basse e banchi di nebbia, soprattutto sulle coste adriatiche. Nel pomeriggio, miglioramenti con variabilità diffusa, ma in Toscana il cielo si coprirà nuovamente con piogge deboli sul settore settentrionale.

: schiarite al mattino lungo la costa toscana e sulle cime appenniniche; altrove nubi basse e banchi di nebbia, soprattutto sulle coste adriatiche. Nel pomeriggio, miglioramenti con variabilità diffusa, ma in Toscana il cielo si coprirà nuovamente con piogge deboli sul settore settentrionale. Sud e isole: addensamenti lungo le coste tirreniche peninsulari, con qualche piovasco sulla Campania, in esaurimento durante la giornata. Altrove prevalenza di sole, così come in Sardegna, dove però si assisterà a un aumento della nuvolosità in serata.

Previsioni per domenica: perturbazione più intensa al Nord, fenomeni sparsi al Centro

Nord : piogge e rovesci interesseranno Levante Ligure, Lombardia e Triveneto, con nevicate sulle Alpi dai 1200/1400 metri. Nel pomeriggio si registrerà un’attenuazione dei fenomeni a partire dall’ovest. Più asciutto in Romagna.

: piogge e rovesci interesseranno Levante Ligure, Lombardia e Triveneto, con nevicate sulle Alpi dai 1200/1400 metri. Nel pomeriggio si registrerà un’attenuazione dei fenomeni a partire dall’ovest. Più asciutto in Romagna. Centro : giornata nuvolosa in Toscana con qualche pioggia che, nel pomeriggio, si estenderà fino a Umbria e alto Lazio. Altrove il tempo sarà più stabile, con schiarite prevalenti. Qualche nube bassa al mattino lungo le coste adriatiche.

: giornata nuvolosa in Toscana con qualche pioggia che, nel pomeriggio, si estenderà fino a Umbria e alto Lazio. Altrove il tempo sarà più stabile, con schiarite prevalenti. Qualche nube bassa al mattino lungo le coste adriatiche. Sud e isole: tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Al mattino si potranno formare nubi basse tra Puglia, Basilicata e alta Calabria ionica, ma tenderanno a dissolversi durante il giorno. In Sardegna si segnala qualche pioggia lungo il versante occidentale, mentre altrove il tempo resterà asciutto.

Focus neve e temperature

Le nevicate sono attese sulle Alpi oltre i 1200/1400 metri, soprattutto domenica mattina, con accumuli moderati nelle aree più esposte del Triveneto.

Le temperature rimarranno in linea con le medie stagionali, con massime tra i 6°C e i 10°C al Nord, più miti al Centro-Sud grazie ai venti meridionali.

Parola d’ordine: variabilità

Il weekend sarà dunque caratterizzato da un temporaneo miglioramento venerdì, seguito da un peggioramento domenica, che porterà pioggia e neve soprattutto al Nord. Al Centro-Sud, il tempo sarà più stabile, con fenomeni sporadici e schiarite prevalenti.

Rimani aggiornato per ulteriori dettagli sui fenomeni locali e sull’evoluzione meteorologica!