Miss principessa d'Europa tappa al palazzo de Nobili presente anche Anna la croce

Anna La Croce conquista il palco di Miss Principessa d'Europa con il suo inedito "Ci sono anch'io"

Nella splendida Sala dei Concerti dello storico Palazzo de Nobili a Catanzaro si è tenuta la seconda selezione regionale del concorso nazionale Miss Principessa d'Europa, un evento che ha saputo unire moda, talento e musica in una serata memorabile presentato da Claudia Vega e gestito da Conny Severini.

Tra i momenti più emozionanti, l'esibizione della diciottenne cantautrice catanzarese

Anna La Croce, che ha presentato il suo nuovo inedito "Ci sono anch'io", dedicato alla lotta contro il bullismo e all'importanza di rimanere fedeli a se stessi. Il pubblico, incantato dalla sua voce e dal messaggio profondo del brano, ha accolto Anna con grande entusiasmo, sottolineando il suo ruolo di ambasciatrice di speranza e inclusività.

Le esibizioni della serata

La musica è stata protagonista grazie anche a Nicola Squillace, 17 anni, di Soverato, che ha eseguito un emozionante medley di Lucio Battisti accompagnandosi con la chitarra, regalando al pubblico un momento di grande intensità. Un altro ospite di spicco è stato Gennaro Nicolazzo, in arte Fragile, giovane cantautore di Lamezia Terme, che ha presentato un inedito carico di emozione, confermando il suo talento e le giovanissime Elena Battista e Giorgia Vatalaro, che hanno portato freschezza e energia sul palco.

Le vincitrici della serata

Dopo una sfilata mozzafiato, le miss in gara hanno conquistato il pubblico e la giuria, che ha decretato le tre finaliste:

1. Marcela Ciambrone, 14 anni, di Catanzaro, che ha brillato per eleganza e carisma, aggiudicandosi il primo posto della serata.

2. Francesca Rossi, 16 anni, di Lamezia Terme, che si è distinta per la sua naturale bellezza e il portamento impeccabile.

3. Giulia Santoro, 18 anni, di Reggio Calabria, che ha incantato la giuria con la sua presenza scenica e determinazione.

Moda e stile in passerella

Le concorrenti hanno sfilato con le creazioni dello stilista Rocco Vitaliano, mentre le ex Miss, come Greta Raffo, Chiara Cosentino, Morena Ferragina e Elisabetta Sinopoli, hanno indossato gli eleganti abiti della stilista Maria Luisa Spagnuolo, che hanno impreziosito ulteriormente l’evento.

Un messaggio forte e significativo

Miss Principessa d'Europa non è solo un concorso di bellezza, ma anche un’opportunità per valorizzare il talento e affrontare temi di grande rilevanza sociale. Anna La Croce, con il suo inedito "Ci sono anch'io", ha dato voce a un messaggio di coraggio e autenticità, rendendo la serata non solo un successo artistico ma anche un momento di riflessione e ispirazione.

Una serata straordinaria che ha lasciato il segno, confermando Catanzaro come centro di cultura e talento.