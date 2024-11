Mister Longo: “Contro il Foggia serve equilibrio e determinazione” (Video)

Mister Longo alla vigilia di Foggia-Crotone: “Cerchiamo sempre il massimo equilibrio”





Alla vigilia di Foggia-Crotone, Mister Moreno Longo ha incontrato la stampa per fare il punto sulla preparazione e sulle aspettative in vista di un match cruciale per il campionato di Serie C. In una conferenza ricca di spunti, il tecnico rossoblù ha evidenziato il bisogno di mantenere equilibrio, migliorare le prestazioni e affrontare la sfida con determinazione.





La sfida contro una squadra in forma





Il Foggia, reduce da un periodo positivo sotto la guida di Zauri, rappresenta un avversario temibile. “Incontreremo una delle squadre più in forma del campionato. Giocano con un 4-3-3 ben organizzato e un tridente offensivo pericoloso con Murano, Orlando e Millico,” ha dichiarato Longo. “Dobbiamo affrontarli al meglio delle nostre possibilità, cercando di evidenziare i loro punti deboli e proteggere i nostri.”





Formazione e turnover: continuità e responsabilità





Il tecnico ha anticipato che la formazione vedrà alcune variazioni, pur mantenendo una base consolidata: “Darò continuità alle ultime scelte, ma con possibili cambi dettati dalla forma fisica e dalle prestazioni recenti. Ogni giocatore deve sentirsi responsabile: chi è chiamato in causa deve dimostrare di meritare il posto.”





Tra i nodi da sciogliere, il possibile impiego di Gallo, tornato dalla squalifica, e la scelta del modulo, che potrebbe adattarsi al 4-3-3 degli avversari.





Problemi difensivi e crescita del gruppo





Uno dei temi ricorrenti è stato il miglioramento della fase difensiva, considerata ancora un punto critico: “Abbiamo lavorato molto su questo aspetto, ma serve più leggerezza mentale. I difensori e il portiere devono affrontare gli errori senza timore, cercando di essere più decisi e protagonisti. È un lavoro di squadra: dobbiamo ridurre al minimo i tiri in porta degli avversari.”





Longo ha anche voluto sottolineare l’importanza di chi non parte dal primo minuto: “Le prestazioni dell’undici titolare sono frutto di un lavoro collettivo. Chi resta in panchina è fondamentale per alzare il livello degli allenamenti.”





Identità e ambizione





Sul piano del gioco, l’allenatore del Crotone ha ribadito l’importanza di continuare a sviluppare un’identità chiara e offensiva: “Questa squadra non vince partite con tranquillità, ma se continuiamo a spingere sull’acceleratore possiamo ottenere grandi risultati. Dobbiamo trovare equilibrio tra attacco e difesa, mantenendo la capacità di soffrire nei momenti difficili.”





Longo ha inoltre espresso la propria filosofia: “Non sono mai completamente soddisfatto, perché credo che la ricerca costante del miglioramento sia il vero motore del successo. Sono felice della mia insoddisfazione, perché è il segnale che c’è sempre spazio per fare di più.”





Il ruolo del pubblico e la visione a lungo termine





Concludendo, il mister ha voluto ribadire l’importanza del supporto del pubblico: “Il nostro obiettivo è essere competitivi in ogni singola partita. Non dobbiamo ossessionarci con la classifica, ma giocare con coraggio e umiltà. Il sostegno dei tifosi è fondamentale, anche nei momenti più complicati.”





In vista della sfida contro il Foggia, il Crotone si presenta con una mentalità ambiziosa ma consapevole. Con un gruppo in crescita e una filosofia di lavoro ben definita, Longo spera di continuare la striscia positiva e avvicinarsi agli obiettivi stagionali con equilibrio e determinazione.