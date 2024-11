Mister Longo: Crotone pronto a sfidare un Catania competitivo (Video)

Crotone - Catania: le parole di Mister Longo alla vigilia del match (Video)





Alla vigilia della sfida tra Crotone e Catania, Mister Longo ha espresso le sue aspettative e valutazioni in una conferenza stampa ricca di spunti tattici e riflessioni sul percorso di crescita della squadra. Ecco un riassunto delle dichiarazioni salienti in vista della partita che promette intensità e agonismo.





### Un Catania Competitivo e Pericoloso

"Affrontiamo una squadra che, sebbene non stia vivendo il suo miglior momento in termini di risultati, resta competitiva sul piano prestativo," ha dichiarato Longo. "Il Catania si schiera spesso con un 3-5-2, una formazione che richiede grande attenzione e un’organizzazione tattica accurata. Sono squadre che si difendono con cinque uomini e, per affrontarle, dovremo essere abili a portare più uomini nella loro metà campo."





L’allenatore del Crotone ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio costante, evidenziando come il rispetto per l’avversario debba accompagnarsi alla volontà di imporre il proprio gioco. "Il rispetto è alla base di ogni nostra prestazione, ma vogliamo far emergere le nostre qualità."





### La Crescita del Crotone: Equilibrio e Dominio del Gioco

Parlando dell’evoluzione della squadra, Longo ha mostrato soddisfazione per la crescita del gruppo, che ha maturato una maggiore capacità di gestire i flussi di gioco. “La squadra sta mostrando equilibrio e, allo stesso tempo, il coraggio di spingersi oltre i propri limiti,” ha dichiarato. Riferendosi alla recente partita contro il Cerignola, ha evidenziato come il Crotone abbia dominato la prima mezz’ora, creando diverse occasioni pur senza concretizzare.





### La Situazione degli Infortunati

Riguardo alla disponibilità dei giocatori, Longo ha fornito aggiornamenti sugli infortunati: “Tumminello è tornato in gruppo e potrà essere scelto in base alle esigenze tattiche. Di Pasquale, invece, soffre ancora di una tendinite e dovremo valutare se sarà in grado di scendere in campo.”





### Difesa e Attenzione al Dettaglio

Interrogato sulla difesa del Crotone, attualmente la seconda peggiore del girone, Longo ha risposto con franchezza: “Le statistiche sui gol subiti riflettono soprattutto le prime giornate. Tuttavia, nelle ultime cinque partite, siamo diventati una delle migliori difese, grazie a un’organizzazione più solida e a una crescita nelle prestazioni individuali. Stiamo lavorando per ridurre ulteriormente gli errori e aumentare la nostra capacità difensiva.”





### Focus sul Futuro e Obiettivi a Lungo Termine

Mister Longo ha concluso la conferenza con uno sguardo rivolto al futuro, lasciando intuire che le prossime sessioni di mercato non saranno solo un’opportunità per colmare eventuali lacune, ma anche per pianificare un progetto a lungo termine. "Mi auguro che le scelte fatte a gennaio possano contribuire a costruire la squadra anche per la prossima stagione, puntando a una continuità nel percorso di crescita."





Il Crotone si prepara, dunque, a sfidare il Catania con un approccio equilibrato e ambizioso.