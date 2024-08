Mons. Angelo Raffaele Panzetta Nominato Arcivescovo Coadiutore di Lecce: Un Nuovo Capitolo per la Chiesa

Papa Francesco ha recentemente nominato Mons. Angelo Raffaele Panzetta come Arcivescovo Coadiutore di Lecce, segnando un importante cambio di leadership per l'Arcidiocesi. Mons. Panzetta, nato a Pulsano (Taranto) il 26 agosto 1966, ha appena compiuto 58 anni ed è stato trasferito dall'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, dove ha servito dal 2020.

Con la sua nuova nomina come coadiutore, Mons. Panzetta è destinato a subentrare all'attuale arcivescovo, Mons. Michele Seccia, 73 anni, quando quest'ultimo lascerà la carica. Questo passaggio di consegne avverrà in un momento in cui Mons. Seccia sta affrontando problemi di salute, rendendo il trasferimento di Mons. Panzetta particolarmente significativo per la continuità pastorale e amministrativa della diocesi.

La Conferenza Episcopale Calabra ha espresso gratitudine per il servizio di Mons. Panzetta a Crotone, elogiando la sua "instancabile testimonianza di fraternità e di comunione". Durante un incontro con il clero e la comunità diocesana nella chiesa dell'Immacolata di Crotone, Mons. Panzetta ha condiviso i suoi sentimenti di "stupore, trepidazione, gioia, fiducia e gratitudine" in vista della sua nuova missione a Lecce.

Mons. Panzetta ha dichiarato di non aspettarsi il trasferimento dopo solo quattro anni dal suo arrivo a Crotone. "Non mi aspettavo di essere trasferito dopo poco più di quattro anni dall'inizio del mio ministero a Crotone. A tal proposito ci tengo a precisare che io non ho mai chiesto trasferimento o un avvicinamento perché il Santo Padre mi ha manifestato la sua volontà di trasferirmi e io l'ho accettata", ha detto il presule, esprimendo anche il suo dispiacere per il distacco dalla comunità crotonese.

Guardando al futuro, Mons. Panzetta ha espresso la sua fiducia e il suo entusiasmo per la nuova missione che lo attende a Lecce. Ha parlato della "gioia di vedere che il buon Dio si fida di me" e ha lodato l'Arcivescovo di Lecce per la sua "bella umanità, rettitudine e grandissima esperienza pastorale". Ha anche ringraziato i fedeli della diocesi di Crotone e di tutta la Calabria per l'accoglienza e la generosità dimostrata durante il suo mandato.

Una transizione importante per la Chiesa di Lecce

L'arrivo di Mons. Panzetta come Arcivescovo Coadiutore rappresenta un momento di transizione cruciale per la Chiesa di Lecce. Mentre Mons. Seccia continua a servire nonostante i problemi di salute, la presenza di Mons. Panzetta garantirà una gestione stabile e continuativa per la diocesi, assicurando che i bisogni pastorali e spirituali della comunità siano pienamente soddisfatti.

Questa nomina sottolinea anche la fiducia di Papa Francesco in Mons. Panzetta, considerato un leader capace di affrontare sfide significative e di guidare la diocesi di Lecce verso un futuro prospero. La comunità cattolica attende con ansia di vedere come Mons. Panzetta continuerà a servire con dedizione e amore, portando avanti la missione della Chiesa con rinnovato vigore e passione.

Mons. Angelo Raffaele Panzetta si appresta a iniziare una nuova e significativa tappa del suo ministero ecclesiastico, portando con sé l'esperienza e l'umanità che lo hanno contraddistinto durante il suo servizio a Crotone. La sua nomina ad Arcivescovo Coadiutore di Lecce promette di rafforzare la leadership della Chiesa e di promuovere un rinnovato spirito di comunione e servizio tra i fedeli.