Monsignor Maniago e i sacerdoti diocesani in pellegrinaggio a Tropea ai luoghi del Beato Don Mottola

Un folto gruppo di sacerdoti della diocesi di Catanzaro - Squillace, con l'Arcivescovo Claudio Maniago, ha vissuto una giornata di intensa spiritualità e comunione fraterna nei luoghi del Beato Francesco Mottola a Tropea.

"Essere insieme qui a Tropea - ha detto monsignor Maniago - è senz'altro motivo di gioia ed è anche un momento in cui rigenerare, nella nostra fraternità, anche i fondamenti del nostro essere preti a servizio di una Chiesa locale, a servizio di una porzione del popolo di Dio". "E oggi lo facciamo - ha aggiunto il presule- cercando di attingere uno spirito, lo spirito del beato Francesco Mottola, lo spirito che ha segnato la terra, questa terra, ma direi tutta la terra calabra e che ha segnato anche la nostra diocesi di Catanzaro. È lì che don Mottola si è formato e che in qualche modo è diventato un riferimento importante per tutti noi. Sappiamo di poter attingere uno spirito sano di ministero, contemplando quello che il Signore ha fatto in lui e con lui. E allora davvero, con gioia, riconoscenza, ma anche con quel desiderio che deve animare il nostro cuore di essere pastori sempre di più, secondo il cuore di Dio".