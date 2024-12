Montalto Uffugo Pioniere della Sperimentazione del Polo Digitale PA: Il Sindaco Riceve il Primo Tesserino come Socio Onorario per l'Anno 2025 dal Presidente Emilio De Rango.

Si è concluso con grande partecipazione e interesse il convegno, svolto giorno 10 dicembre presso la sala consiliare del Comune di Montalto Uffugo, dal titolo "Innova Comune: Avvio della Trasformazione Digitale e Alfabetizzazione con il Ruolo dell’RTD", organizzato dal Polo Digitale Calabria. L’evento, che ha visto la presenza di esperti del settore, amministratori locali e operatori pubblici, ha offerto uno spazio di confronto sulla trasformazione digitale nelle amministrazioni comunali, con un focus particolare sull'importanza della figura dell'RTD (Responsabile per la Transizione Digitale) e sul ruolo strategico delle tecnologie nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Antonio Faragalli, che ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione come strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e per rendere la pubblica amministrazione più efficiente e trasparente.

Il consigliere comunale con delega ai servizi digitali, Davide Lauria, ha approfondito il tema della digitalizzazione dei servizi per i cittadini e le imprese, mettendo in evidenza le opportunità offerte dalla tecnologia per semplificare le interazioni tra pubblica amministrazione e utenti.

Anche Ida Pasqua, Assessore alle attività produttive, ha dato il suo contributo, evidenziando come l'amministrazione comunale sia ben predisposta a perseguire i processi digitali e a sostenere l'innovazione tecnologica sul territorio.

Il punto focale dell’evento è stato il contributo di Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria/Polo Digitale PA, che, dopo aver presentato l’associazione e i suoi obiettivi, ed evidenziato come il Polo abbia lavorato instancabilmente per promuovere la trasformazione digitale nella regione, con particolare attenzione al rafforzamento della collaborazione tra il mondo imprenditoriale, quello accademico e le istituzioni locali, ha affrontato il tema cruciale della "Transizione Digitale negli Enti Pubblici", indicando come il Polo Digitale PA stia guidando un cambiamento significativo nelle amministrazioni locali. De Rango ha ribadito la necessità di adottare soluzioni innovative per rispondere alle sfide della modernizzazione e ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’RTD nel garantire una gestione efficace del processo di digitalizzazione. Il suo intervento ha catalizzato l'attenzione dei partecipanti, confermando l’importanza di una visione strategica e di un coordinamento efficiente per una trasformazione digitale di successo.

Nel corso dell’incontro, Francesco Cannataro, Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, ha fornito un bilancio a due anni dall’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), analizzando gli sviluppi e le criticità emerse nelle amministrazioni pubbliche. Giuseppe Stumpo, RTD del Comune di Corigliano Rossano, ha presentato alcuni casi di successo legati all’implementazione del PNRR nel proprio comune, dimostrando come le politiche digitali possano concretamente migliorare i servizi ai cittadini.

Antonio Infantino, Coordinatore Regionale del Polo Digitale Calabria, ha poi approfondito il Piano Triennale della Transizione Digitale, illustrando le linee guida per gli enti locali e il ruolo chiave dell’RTD nella sua attuazione.

Francesco Beccari, consulente esperto in materia, ha discusso delle prospettive future della trasformazione digitale negli enti pubblici, con un focus sugli obiettivi da raggiungere nei prossimi due anni di PNRR.

Carmine Gallo, Direttore del Polo Digitale Calabria e Presidente AICA Calabria, ha concluso il convegno evidenziando l’importanza delle certificazioni AICA per promuovere l’alfabetizzazione digitale nei dipendenti pubblici e negli amministratori locali.

Un momento particolarmente significativo dell’evento è stato il conferimento, da parte del Presidente Emilio De Rango, della qualifica di Socio Onorario per l’anno 2025 al Sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Antonio Faragalli. Questo riconoscimento, deciso e votato all’unanimità durante l’ultima riunione del consiglio direttivo del Polo, celebra l’importante impegno del Comune nell’avanzare la trasformazione digitale sul territorio e la sua attiva volontà di collaborare alla promozione di un cambiamento digitale condiviso. Il Presidente De Rango ha, inoltre, consegnato simbolicamente il primo tesserino del Polo Digitale PA al Sindaco Faragalli, come segno tangibile dell'inizio di una fruttuosa collaborazione tra le istituzioni locali e il Polo Digitale.

Inoltre, è stato annunciato che la sperimentazione del Polo Digitale PA, finalizzata alla promozione e all'attuazione della transizione digitale nelle amministrazioni locali, avrà inizio proprio dal Comune di Montalto Uffugo. Questa scelta sottolinea l'impegno del Comune e il suo ruolo pionieristico nel processo di digitalizzazione, diventando così un esempio per altri enti locali.

L’Associazione Polo Digitale PA avrà un ruolo centrale nel rafforzare la rete tra gli Enti locali e le figure dell’Amministrazione Pubblica, come gli RTD e e degli ICT, sottolinea De Rango, all'interno di ciascuna realtà. Questo aiuterà a favorire la collaborazione e l'integrazione delle competenze necessarie per una transizione digitale efficace e condivisa. Il Polo Digitale PA si propone di essere un punto di riferimento per tutti gli enti locali, promuovendo la sinergia tra le diverse competenze e supportando gli amministratori nell'attuazione dei progetti di digitalizzazione.

Il convegno ha fornito stimoli concreti per una riflessione sulla trasformazione digitale nelle amministrazioni locali, sottolineando l’importanza di una visione condivisa, di una governance strategica e di un forte impegno nella formazione del personale pubblico per affrontare le sfide del futuro digitale.

L’evento è stato un’occasione fondamentale per ribadire il ruolo centrale del Polo Digitale Calabria / polo digitale PA nel guidare la trasformazione digitale del territorio calabrese e nazionale, con un’attenzione particolare alla formazione e all’innovazione nei processi amministrativi. Un passo importante verso il futuro della pubblica amministrazione e dei suoi cittadini.