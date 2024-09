Monterosso Calabro celebra Arnoldo Farina: 100 Anni di Impegno per l'Infanzia

Celebrazione del centenario di Arnoldo Farina: un omaggio a un eroe della solidarietà

MONTEROSSO CALABRO SETT. - Il piccolo comune calabrese di Monterosso ha accolto con grande partecipazione la celebrazione del centenario dalla nascita di Arnoldo Farina, storico Presidente di UNICEF Italia e simbolo di impegno per i diritti dei bambini. L'evento, organizzato in concomitanza con i 50 anni dell’UNICEF Italia, ha visto la presenza di numerosi cittadini, rappresentanti istituzionali e giovani, tutti riuniti per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella tutela dell'infanzia e nella promozione della pace.

Un programma ricco di commemorazioni

La giornata è stata scandita da una serie di eventi che hanno permesso ai partecipanti di immergersi nella vita e nel lavoro di Arnoldo Farina:

09:00 - 10:30: Corteo Commemorativo

La celebrazione ha preso il via con un corteo commemorativo, partito dalla casa natale di Arnoldo Farina e giunto fino alla Piazzetta a lui dedicata. Qui è stata scoperta una targa in memoria del presidente, un momento toccante che ha visto la partecipazione della comunità e delle autorità locali.

10:30 - 12:30: Convegno “L’eredità di Arnoldo Farina”

Presso il Teatro Comunale di Monterosso Calabro, si è tenuto un convegno per riflettere sull'eredità lasciata da Farina. Durante l'incontro, la Presidente di UNICEF Italia, Carmela Pace, e il Direttore Generale hanno incontrato i bambini e i ragazzi del paese, raccontando loro la vita e l'impegno del presidente, un esempio di dedizione e altruismo per le nuove generazioni.

Durante la giornata: Mostra Fotografica

La Sala Consiliare del Palazzo Comunale ha ospitato una mostra fotografica aperta al pubblico, che ha ripercorso la vita e l’opera di Arnoldo Farina attraverso immagini significative e testimonianze. La mostra è stata un'occasione unica per conoscere più da vicino il percorso di un uomo che ha dedicato la propria vita alla difesa dei diritti dell'infanzia.

Un Messaggio di Speranza per le Nuove Generazioni

L’intera celebrazione ha rappresentato un momento di riflessione sull’importanza di continuare a lottare per i diritti dei bambini, proprio come ha fatto Arnoldo Farina per tutta la sua vita. La Presidente Carmela Pace ha concluso la giornata ricordando che il miglior modo per onorare la memoria di Farina è quello di proseguire con lo stesso spirito di dedizione e impegno verso i più piccoli e vulnerabili.

L’evento si è chiuso con un messaggio di speranza: “Arnoldo Farina ci ha insegnato che ogni bambino ha diritto a un futuro migliore. Il nostro compito è continuare a costruirlo, giorno dopo giorno, con l’amore e la passione che lui ha sempre messo in tutto ciò che ha fatto”.

Programma Completo della Giornata

Clicca QUI per visionare il Programma Ufficiale