MusicAMA Calabria, a Catanzaro e Lamezia Terme continua la magia della grande musica classica

La musica classica continua ad essere protagonista della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria. Due concerti raffinati non mancheranno di calamitare l’attenzione degli amanti di questo genere musicale. Giovedì 5 dicembre, alle ore 18:00, al Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme e venerdì 6 dicembre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili a Catanzaro Il duo composto dai pianisti Maria Sbeglia e Umberto Zamuner, si esibiranno in un concerto dal titolo “Una sera a teatro tra Opera e Balletto”, capace di toccare le corde del cuore. Sabato 7 dicembre, alle ore 10:30 e alle ore 18:00, il Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme ospiterà un altro duo composto da Claudio Mansutti, clarinetto, e Federica Repini, al pianoforte.

Il recital che vedrà i due pianisti eseguire a quattro mani un repertorio di grande impatto, comprenderà una fantasia dei temi di “Un ballo in maschera” di Giuseppe Martucci, le Ouverture tratte da “L’italiana in Algeri” e “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini e la Suite dallo “Schiaccianoci” di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Una scelta che metterà in mostra la ricchezza timbrica, la varietà stilistica di alcune pagine memorabili della musica classica. Durante la loro esibizione Maria Sbeglia e Umberto Zamuner confermeranno le loro doti tecniche e il grande affiatamento, una simbiosi unica capace di catturare l’attenzione del pubblico. “Una sera a teatro tra opera e balletto”, sarà il perfetto connubio tra la forte personalità artistica dei due pianisti e il profondo affiatamento che il contraddistingue.

Il Duo Mansutti-Repini incentrerà la prima parte del programma con brani appartenenti al repertorio del romanticismo tedesco di Robert Schumann e Paul Hindemith. Rispettivamente “Fantasiestucke per clarinetto e pianoforte” e “Sonata in Si Bemolle Maggiore per clarinetto e pianoforte” metteranno in luce due le doti compositive dei due autori tedeschi.

Conosciuto come autore di grandi colonne sonore per film, Nino Rota ha composto anche musiche appartenenti al repertorio classico. La “Sonata in Re per clarinetto e pianoforte” che proporrà il Duo Mansutti-Repini evidenzierà lo spirito di leggerezza che apparteneva al compositore romano. Un modo di essere che contrasta con quello di Francis Poulenc, autore che si è distinto per le sue composizioni sempre di livello eccelso, per le quali potrebbe essere definito un dissacratore. La sua bellissima “Sonata per clarinetto e pianoforte” si distacca da tutto quello che era il Novecento, trovando una sua via molto originale. Le differenti caratteristiche degli autori e delle musiche selezionate daranno al Duo Mansutti-Repini la possibilità di mettere in evidenza i tre modi di vivere in maniera diversa lo stesso periodo storico.

Accedono al concerto gli Abbonati alle stagioni musicali, teatrali e al 47° MusicAMA Calabria per gli altri spettatori biglietto di € 10,00