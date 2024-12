MusicAMA Calabria, immersione nel mondo dei musical con “Stelle di Broadway” a Lamezia Terme e Catanzaro

Un’irrefrenabile energia che si sprigiona dall’unione tra canto e danza. “Stelle di Broadway – Questo è un musical”, prodotto dalla Compagnia Corrado Abbati, è un’occasione imperdibile per gli amanti del genere che, venerdì 20 dicembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, e sabato 21 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro, nell’ambito della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, potranno vivere una sera nel famoso distretto dei teatri newyorkesi. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21

Broadway è il luogo dove tutti i sogni si possono avverare a suon di musica, accompagnata dalla danza. “Stelle di Broadway – Questo è un musical” porterà in scena alcuni tra i brani più famosi dei musical maggiormente conosciuti, dando loro vita con le travolgenti coreografie di Francesco Frola. I due protagonisti principali, interpretati da Luca Mazzamurro e Antonella De Gasperi, faranno parte dei venticinque performers e ballerini che impegneranno corpo e anima, per un evento vivace e sorprendente dove canto, ballo e prosa diventano tutt’uno.

La danza spensierata di “Cantando sotto la pioggia”, il commovente discorso dal balcone di “Evita” e lo scatenato tip tap di Ginger e Fred saranno solo alcuni dei musical che invaderanno il palcoscenico. Una sferzata di buon umore e di allegria, ricreata da un affiatato gruppo di artisti, ci immergerà in una nuova e coinvolgente dimensione teatrale, dedicata al prestigio di Broadway.

L’atmosfera voluta da Abbati diventerà entusiasmante grazie anche all’incalzante susseguirsi di costumi, colori e luci che faranno da sfondo ai personaggi principali: lei (Antonella De Gasperi), innamorata del musical e lui (Luca Mazzamurro), troppo appassionato di musica lirica per apprezzare sino in fondo il genere di Broadway. Sarà così che la donna lo guiderà alla scoperta di tutte quelle opere che hanno fatto la storia del musical.

“Stelle di Broadway” permette di fare un viaggio coinvolgente e sfrenato, rimanendo seduti sulle proprie poltrone. Il pubblico farà una visita al “Moulin Rouge”, poi entrerà nel fantastico quartiere di “Cats”, accompagnati dai due protagonisti principali, impegnati in un esilarante battibecco sul considerare il musical un genere artistico di pari livello dell’opera e dell’operetta.

I costumi variopinti e le coreografie incalzanti completeranno il quadro dove si potrà respirare a pieni polmoni l’aria di Broadway. Uno spettacolo imperdibile per gli amanti del musical, ma anche per chi apprezza l’arte in tutte le sue forme, accessibile ad un pubblico di ogni età.

Un evento che gode dell’esperienza della Compagnia Corrado Abbati, fondata insieme a Stefano Maccarini, della quale è il direttore artistico da più di trent’anni. Grazie alla sua intensa attività oggi viene considerato il vero erede della migliore tradizione operettistica italiana. Prima di dedicarsi interamente all’operetta, è stato aiuto regista in importanti produzioni liriche.

In “Stelle di Broadway – Questo è un musical” il suo lavoro di ricerca è stato approfondito. Grazie alla sua esperienza e alla sua visione, gli artisti sono capaci di portare sul palco l’essenza del musical, fatto di balli, canti e recitazione in grado di far sognare e, il loro talento, riuscirà a riaccendere la voglia di cantare con loro.

I biglietti per “Stelle di Broadway – Questo è un musical” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected]

AMA Calabria è vincitrice dell’Avviso Pubblico Grandi Eventi promosso dall’Assessorato Turismo e Marketing Territoriale nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria”.