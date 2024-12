MusicAMA Calabria rende omaggio a Franco Costabile con la produzione originale “Via degli ulivi”

I semplici frammenti della vita quotidiana divengono poesia e teatro. AMA Calabria omaggia l’immenso poeta lametino Franco Costabile nel centenario della sua nascita con una produzione originale che prende il titolo dalla sua prima raccolta di poesie, “Via degli ulivi”. Lo spettacolo, inserito nel cartellone della 47^ MusicAMA Calabria, promosso nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria, si svolgerà giovedì 5 dicembre nel luogo che prende il nome del grande scrittore, il Teatro Politeama “Franco Costabile”, alle ore 21:00.

“Con una ricorrenza tanto significativa, non potevamo esimerci dal rendere omaggio ad una figura di fondamentale importanza culturale per la nostra terra”. E’ evidente l’entusiasmo del direttore artistico Francescantonio Pollice nell’annunciare l’evento: “La nostra produzione originale, frutto della competenza, dell’impegno, e della passione di Filippo e Chiara D’Andrea, va al cuore delle poesie di Costabile, facendo emergere l’essenza del suo lavoro sempre ispirato”.

Con “Via degli ulivi”, la poetica di Franco Costabile prenderà vita grazie alla passione e al talento di attori che sono rimasti incantati dalla figura del letterato dai natali lametini. Chiara D’Andrea e Patrizio Pierattini saranno i protagonisti e, sul palcoscenico, saranno accompagnati dal resto del cast formato da Gianfranco Urbano, Gaspare Caterina Daniele, Maria Giuseppe Andricciola, Lorenzo Iannazzo, Paolo Zaffino e Filippo D’Andrea (relatore e voce fuori campo).

L’evento porta in scena alcuni avvenimenti della vita quotidiana riuscendo ad elevarli a una lirica tale da poter essere messa in scena a teatro. La raccolta del grano, una partenza alla stazione, una lotta, un sogno, un innamoramento, sono tutte situazioni apparentemente semplici che contribuiscono a rendere più coinvolgente e ricca la trama di “Via degli ulivi”.

AMA Calabria continua a dare spazio ad interpreti calabresi di eccellenza. A rendere omaggio a Franco Costabile, che nella sua vita ha stretto anche una forte amicizia con Giuseppe Ungaretti, la principale protagonista, Chiara D’Andrea, dal talento poliedrico che va dalla recitazione al canto in maniera disinvolta e naturale.

“Via degli ulivi” sarà la giusta occasione per ri-scoprire e ri-conoscere la vita di un uomo che ha sublimato nella sua lirica la cultura del nostro territorio intesa nel suo senso più ampio. Lo spettacolo permetterà al pubblico di rimanere affascinato dalla bellezza delle poesie di Franco Costabile, trovandosi ad essere quasi stupiti per la scelta di parole accostate l’una all’altra che riescono a descrivere in maniera splendida anche le più semplici azioni quotidiane.