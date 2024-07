Nastro Rosa Tour: dal 2 al 5 luglio 2024 a Catanzaro il Giro d'Italia a Vela!

CATANZARO - Il prossimo luglio, Catanzaro si preparerà ad accogliere una delle tappe più emozionanti del Nastro Rosa Tour, il prestigioso Giro d'Italia a Vela. Dal 2 al 5 luglio 2024, le acque del capoluogo di regione si riempiranno di spettacolari imbarcazioni a vela, offrendo uno spettacolo agonistico imperdibile. La città, insignita della Bandiera Blu nel 2023 e nel 2024, sarà il palcoscenico di un evento che unisce sport, tradizione marinaresca e sostenibilità ambientale.

Un evento di eccellenza

Il Nastro Rosa è un'iniziativa della Marina Militare, organizzata in collaborazione con Marina Militare Sportswear. Questa competizione innovativa, composta da 10 tappe, attraversa alcune delle più belle località costiere italiane, con una tappa speciale in Albania. Dopo aver toccato le città di Genova, Sanremo e La Maddalena, il tour farà scalo a Catanzaro, promettendo giornate di intensa competizione e spettacolo.

Il Catanzaro Village

Nell'area del Porto sarà allestito il "Catanzaro Village", uno spazio interattivo e ricco di attività. Qui, i visitatori potranno partecipare a dibattiti e contributi focalizzati sui valori istituzionali, ambientali e sportivi. Sarà un'occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità e dell'importanza del mare come risorsa preziosa.

Una festa per tutti

L'arrivo del Nastro Rosa Tour a Catanzaro non sarà solo una festa per gli appassionati di vela, ma anche un'opportunità per tutta la comunità di vivere momenti di aggregazione e partecipazione. La città, con il suo mare cristallino e le sue bellezze naturali, offrirà il contesto ideale per questa manifestazione che celebra lo sport e la natura.

Non perdete l'occasione di essere parte di questo evento straordinario! Segnatevi le date dal 2 al 5 luglio 2024 e preparatevi a vivere il fascino della vela con il Nastro Rosa Tour a Catanzaro.