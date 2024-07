New Generation Racing: Da una Bagnara stellare ad una Cellara da affrontare

Archiviato l'appuntamento con il 2⁰ slalom di Bagnara Calabra, la New Generation Racing non si ferma di certo e già nel fine settimana alle porte sarà allo start del 2⁰ slalom di Cellara. Un appuntamento speciale quello di Cellara, che si disputerà su una parte di percorso della Cronoscalata Cellara - Colle D'Ascione.

A Bagnara la scuderia ha raccolto risultati importanti, con tre driver che si sono ben distinti.

Paola Almirante Nicola ha conquistato un ottimo quarto posto assoluto e la vittoria di gruppo E2-SS/TM-SS a bordo della Wolf GB08 Thunder.

Buona gara anche quella del pilota di Tiriolo Domenico Marchio, che sulla sua Peugeot 106 si è piazzato terzo di classe 1600, terzo di gruppo N e ottavo assoluto.

Da elogio anche la gara di Silvio Pettinato, che sulla sua fidata A112 di classe S2 ha vinto anche il gruppo S.

A Cellara, la scuderia Catanzarese schiererà ben tredici piloti e conferma come sempre la sua vasta presenza nei vari appuntamenti regionali e non solo.

Nella Racing Start punteranno ad un bel risultato in classe 1400, i giovani Francesco Pio Santise e Giovanni Marchio che su Peugeot 106 saranno della "partita".

Nelle Racing Start Plus, va a caccia di conferme il veloce pilota Catanzarese Carlo Barberio a bordo della sua Peugeot 106 di classe 1600.

Nel gruppo N dopo il podio di Bagnara, continuano gli impegni di Domenico Marchio che sarà nuovamente al via con la sua fidata Peugeot 106 di classe 1600.

Saranno tre i piloti NGR nel gruppo A con Alberto De Gregorio su Fiat Seicento Sporting in 1150, Alfredo Mancaruso su Peugeot 205 in classe 1400 e Pasquale Pirroncello su Renault Clio Williams in classe 2000.

Risponde presente nelle Bicilindriche anche Massimo Perri, che sarà al via sulla sua Fiat 500 di gruppo 5.

Dopo l'ottima gara di Bagnara, anche Silvio Pettinato vorrà ripetersi con la sua A112 di classe S2.

Rilancia le proprio ambizioni in E1 1.6T il giovane Alfredo Rotella, che anche in questa occasione sarà presente con la sua Renault 5 GTT. In classe +2000 ci sarà l'esperto Rosario Scerbo, anche lui su Renault 5 GTT.

Nel gruppo E2SH, continua il percorso di conoscenza tra Cesare Leone e la sua nuova Fiat X1/9 di classe 2000, con lo stesso pilota che andrà alla ricerca di un buon risultato.

Sarà allo start anche Paola Almirante Nicola sulla Wolf GB08 Thunder e cercherà di ripetere o migliorare i risultati di Bagnara.

Foto: Archivio NGR

Ufficio Stampa New Generation Racing