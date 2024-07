New Generation Racing: Domenico Marchio premiato a Reggio Calabria per una stagione da record

TIRIOLO - Domenico Marchio, il dinamico pilota di New Generation Racing, ha ricevuto sabato 20 un riconoscimento molto speciale a Reggio Calabria, che sancisce il suo 2023 ricco di vittorie. L'atleta di Tiriolo ha ottenuto il primo posto sia nella classe RS 1400 che nella categoria assoluta del Campionato della Città Metropolitana di Reggio Calabria, un exploit che si aggiunge ai successi ottenuti precedentemente nel Challenge Slalom Calabria.

La cerimonia di premiazione non è stata solo un momento di celebrazione per Marchio, ma ha anche segnato un traguardo storico per la provincia di Catanzaro, che vede un suo driver essere riconosciuto per le eccezionali prestazioni sportive. Questi successi non solo arricchiscono la carriera di Marchio ma portano anche prestigio alla sua squadra e alla sua provincia.

Domenico Marchio ha commentato i suoi trionfi con umiltà e gratitudine: "Essere premiato dopo tanto impegno, sacrifici e passione è un vero piacere ed è gratificante. Abbiamo chiuso la stagione 2023 con molti successi e dopo il podio di Amendolara, voglio continuare a far bene e perché no, ripeterci. Sarebbe sicuramente un modo per ripagare tutti i sacrifici fatti."

Con la stagione che si conclude in bellezza, gli occhi sono già puntati al futuro, con la speranza di replicare e magari superare i risultati raggiunti. New Generation Racing, grazie a Marchio, ha dimostrato di essere una squadra di alto livello, pronta a dare del filo da torcere ai suoi avversari anche nel 2024.

Con il pannello dei partecipanti per il prossimo anno già chiuso, il team e i fan di Marchio attendono con trepidazione le future gare, pronti a sostenere il loro campione in ogni nuova sfida che il mondo delle corse automobilistiche riserverà.

New Generation Racing, dunque, chiude un capitolo ricco di successi e si prepara ad aprirne uno nuovo, con la determinazione e l'ambizione che da sempre la caratterizzano.

New Generation Racing

Il pannello dei partecipanti è stato chiuso