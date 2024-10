Non ci hanno mai pagati»: gli steward del Cosenza Calcio scendono in piazza

Protesta a Cosenza per i mancati pagamenti agli steward

COSENZA - Gli steward che hanno prestato servizio allo stadio “San Vito – Marulla” durante la scorsa stagione calcistica non avrebbero ancora ricevuto il compenso per il loro lavoro.

Mercoledì 16 ottobre, gli operatori scenderanno in piazza Kennedy, nel centro di Cosenza, per un sit-in di protesta.

Secondo quanto dichiarato, il Cosenza Calcio non avrebbe rispettato gli accordi economici con gli steward per il periodo compreso tra ottobre 2023 e maggio 2024.

Questa situazione ha spinto circa cinquanta lavoratori a riunirsi per chiedere il pagamento delle somme dovute.

Il ruolo degli steward negli stadi

La figura dello steward è ormai indispensabile per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli stadi.

La loro presenza è obbligatoria in tutti gli impianti con una capienza superiore ai 7.500 spettatori, come stabilito dalle normative vigenti.

Gli steward sono responsabili dell'accoglienza dei tifosi, dell'indirizzamento ai posti e della gestione della sicurezza durante gli eventi sportivi.

Una protesta pacifica in attesa di risposte

Gli steward che hanno lavorato nella scorsa stagione calcistica sperano che questa protesta possa attirare l'attenzione della società sportiva e delle autorità locali, per risolvere la loro situazione.

Finora, non sono stati forniti chiarimenti ufficiali da parte del Cosenza Calcio riguardo ai ritardi nei pagamenti.