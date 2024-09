Piano di controllo coordinato richiesto per Nocera Inferiore

NSC Campania e SIAP scrivono al Prefetto di Salerno: “Si valuti la possibilità di adottare un piano coordinato di controllo del territorio per il solo Comune di Nocera Inferiore”

Adottare un piano coordinato di controllo del territorio per il Comune di Nocera Inferiore al fine di ottimizzare l’impiego di risorse umane e strumentali, assicurando alla comunità un servizio sempre più efficiente per una maggiore sicurezza.

A chiederlo sono il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia e il Nuovo Sindacato Carabinieri, in una lettera trasmessa al Prefetto di Salerno Francesco Esposito e, per conoscenza, al Questore di Salerno, al Comandante della Legione Carabinieri Campania e al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno.

Nel documento, il segretario generale regionale di NSC Campania Francesco Napoli e il segretario generale provinciale del SIAP di Salerno Rosario D’Ecclesia sottolineano la necessità di attenzionare specificamente il territorio di Nocera Inferiore, cittadina di circa quarantaseimila abitanti situata al centro di un’area geografica complessa, l’Agro-Nocerino-Sarnese, afflitta da fenomeni criminali, come confermano anche le statistiche.

“Si tratta di un’area”, spiegano i due esponenti sindacali, “contrassegnata da una forte presenza della criminalità organizzata, con poli produttivi e industrie di rilievo nazionale tra le province di Salerno e Napoli”.

Un territorio che si estende per 160 kmq in cui vivono 285 mila abitanti e che comprende i Comuni di Angri, Bracigliano, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Siano e Scafati.

“La vastità della zona e la complessità delle esigenze della comunità, sotto il profilo della risposta in merito all’ordine e alla sicurezza pubblici”, affermano Francesco Napoli e Rosario D’Ecclesia, “insieme alla prevenzione dei reati e all’attività di polizia amministrativa, pongono i presidi di polizia presenti sul territorio in serie difficoltà in termini di impegno quotidiano”.

“Ecco perché”, concludono, “chiediamo al Prefetto di valutare la possibilità di adottare un piano coordinato di controllo del territorio per il solo Comune di Nocera Inferiore che, al pari del capoluogo di provincia, individui aree in cui suddividere il territorio che a rotazione verranno coperte dagli equipaggi delle volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Nocera Inferiore e del Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore”.