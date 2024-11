Nuovo Codice della Strada 2024: tutte le novità e date di entrata in vigore

Nuovo Codice della Strada 2024: cosa cambia e quando entrerà in vigore

Il nuovo Codice della Strada 2024, annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, punta a migliorare la sicurezza stradale con nuove regole per automobilisti, ciclisti e utenti dei monopattini. Dopo l'approvazione della Camera e il via libera della Commissione Ambiente del Senato, il disegno di legge è atteso in Aula. L’obiettivo è rendere il testo operativo entro Natale.

Novità principali del Nuovo Codice della Strada 2024

Ergastolo della patente e sospensioni

Il nuovo Codice introduce l'ergastolo della patente per chi, sotto l’effetto di alcol o droga, causa incidenti gravi. Sono previste:

- sospensioni brevi da 7 a 15 giorni per violazioni come eccesso di velocità, mancata precedenza o uso irregolare del casco

- revoche definitive per infrazioni gravi e ripetute, soprattutto in caso di incidenti

Tolleranza zero per guida in stato di ebbrezza

Il Codice rafforza le sanzioni contro la guida in stato di ebbrezza:

- Tasso alcolemico 0,5-0,8 g/l: multe da 573 a 2.170 euro e sospensione patente da 3 a 6 mesi

- Tasso superiore a 1,5 g/l: arresto da 6 mesi a un anno, ammenda fino a 6.000 euro e sospensione patente fino a 2 anni

Inoltre, diventa obbligatorio il dispositivo alcolock per i recidivi, che impedisce l’avvio dell’auto se rileva alcol nel sangue

Contrasto alla guida sotto stupefacenti

Basterà un test salivare positivo per revocare la patente, con divieto di conseguirne una nuova per 3 anni. La polizia potrà effettuare test direttamente sul posto.

Sicurezza stradale: nuove regole per biciclette e monopattini

- Biciclette: obbligo di mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante i sorpassi. Per le bici elettriche, la potenza non può superare i 250 Watt e la velocità massima è fissata a 30 km/h

- Monopattini: diventano obbligatori casco, targa e assicurazione. Chi non rispetta queste norme rischia multe fino a 800 euro. Vietata la sosta sui marciapiedi

Sanzioni per eccesso di velocità

Nuove multe e sospensioni patente per chi supera i limiti:

- 10-40 km/h oltre il limite: multe fino a 694 euro

- Superamenti ripetuti in città: sanzioni fino a 1.084 euro e sospensione patente fino a 30 giorni

Autovelox: utilizzo più trasparente

Gli autovelox potranno essere installati solo in aree ad alto rischio incidenti e dovranno essere segnalati in anticipo. Vietati in strade urbane con limiti inferiori ai 50 km/h. Inoltre, per infrazioni multiple nello stesso tratto, sarà applicata solo la sanzione più grave, aumentata di un terzo.

Regole per i neopatentati

- Limiti di potenza: per i primi 3 anni, i neopatentati non potranno guidare auto superiori a 75 kW/t

- Formazione obbligatoria: chi ottiene il foglio rosa dovrà completare esercitazioni certificate prima di poter guidare senza istruttore

Altre novità: abbandono animali e ZTL UNESCO

Chi abbandona animali rischia fino a 7 anni di carcere se l’atto provoca incidenti. Introdotte nuove ZTL nelle aree UNESCO per proteggere i siti di rilevanza culturale e naturalistica.

Quando entrerà in vigore il Nuovo Codice della Strada?

Se approvato entro la settimana, il testo potrebbe diventare operativo già a dicembre. In caso contrario, entrerà in vigore entro Natale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e una vacatio legis di 15 giorni.

Le nuove norme promettono di migliorare la sicurezza stradale e aumentare la consapevolezza degli utenti della strada.