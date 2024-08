Offerte Black Friday: tutto ciò che devi sapere

Le offerte Black Friday iniziano il venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento americano, il quarto giovedì di novembre.

Quest’anno, in particolare, cadrà il 29 novembre 2024.

Iniziato come un unico giorno di shopping sfrenato, negli ultimi anni lo vediamo sempre più esteso al weekend seguente, per poi culminare nel Cyber Monday, il lunedì successivo. Tuttavia, in molti negozi si possono trovare offerte convenienti per tutto il mese, anticipando, di fatto, questa giornata e tutto il periodo natalizio. In alcuni casi, addirittura durante ottobre.

È però importante pianificare gli acquisti e confrontare i prezzi per assicurarsi di ottenere le migliori offerte possibili. Non da meno, diviene importante capire qual è il momento migliore per comperare. Ecco come.

Offerte Black Friday: come sono cambiate nel tempo

Dalle origini a oggi, le offerte Black Friday sono radicalmente cambiate.

I primi utilizzi di tale terminologia risalgono al 1869, in riferimento al crollo del mercato dell'oro statunitense. Tuttavia, bisognerà aspettare fino al 1985 per utilizzarlo come sinonimo di shopping sfrenato, almeno degli Stati Uniti. Il Black Friday sarà poi riconosciuto a livello internazionale solo dopo il 2013, divenendo un evento, culturale ed economico, mondiale.

Ad oggi, clienti di ogni settore attendono con ansia le incredibili offerte di questa giornata, aumentando in modo esponenziale l'attività di vendita al dettaglio.

Tale fenomeno sta guadagnando rapidamente popolarità anche in Italia, dove, secondo diverse indagini di mercato, sempre più italiani aspettano il Black Friday per fare importanti acquisti, come elettrodomestici e dispositivi digitali. Partendo con largo anticipo, infatti, si sta diffondendo l’idea di cercare i prodotti desiderati, confrontando e monitorando offerte. Questo comportamento va ad aumentare la consapevolezza sugli articoli comperati, riducendo al minimo truffe e sconti ingannevoli.

Le offerte del Black Friday, oltretutto, sono un ottimo modo per acquistare regali di Natale a prezzi scontati, evitando la frenesia delle settimane antecedenti le festività. Molti italiani, ad esempio, ne approfittano per acquistare prodotti tecnologici, come smartphone e tablet, ma anche abbigliamento e arredamento, risparmiando significativamente.

Negli anni, però, oltre alla durata dell’evento è cambiata anche la preferenza di acquisto. Con l’avvento delle nuove tecnologie, l’era digitale ha preso sempre più campo, dando la possibilità ai negozi fisici di esistere anche virtualmente. Le piattaforme e-commerce sono comode, offrono un’ampia scelta sui prodotti, sconti esclusivi e la possibilità di confrontare i prezzi rapidamente, in modo semplice e intuitivo. Non solo. Spesso, durante il Black Friday si assiste a promozioni dedicate e limitate al solo acquisto online.

Tuttavia, una buona percentuale di consumatori preferisce recarsi nei negozi per vedere e toccare i prodotti di persona, approfittando delle offerte senza doversi preoccupare dei tempi di spedizione o eventuali problemi di consegna. Ciò ha reso possibile una sorta di fusione tra le offerte fisiche e virtuali che, oggi più che mai, tendono a essere molto simili.

I rivenditori, dunque, si sono adattati offrendo le stesse promozioni, sia online che in negozio, per soddisfare le varie preferenze di acquisto dei clienti.

Offerte Black Friday: guida all’acquisto nel settore della tecnologia

Il Black Friday offre davvero le migliori offerte su tecnologia ed elettrodomestici. Quindi, se stai cercando un nuovo laptop o una console da gioco, questo è il momento migliore per fare acquisti.

Per ottenere il massimo dalle offerte Black Friday, però, è fondamentale fare un piano. Sapere in anticipo cosa si intende acquistare, il prezzo di listino e il budget massimo da spendere, consentirà di focalizzarsi su prodotti essenziali e non su spese superflue. Ad esempio, se vuoi un nuovo smartphone, un laptop o una lavatrice, annota i modelli specifici di ciascuno di questi.

Nel caso delle vendite online, inoltre, molte promozioni sono a tempo limitato e si esauriscono rapidamente; quindi, la velocità di acquisto diventa essenziale. Un consiglio utile potrebbe essere quello di aggiungere in anticipo i prodotti desiderati al carrello virtuale. Per esempio, se desideri una TV Samsung da 55 pollici, un tablet iPad Pro o un frigorifero Bosch, salva le informazioni di pagamento per un check-out rapido. Ciò ti permetterà di completare l'acquisto in pochi click non appena l'offerta sarà attiva.

Viceversa, qualora si preferisse fare shopping in negozio, meglio arrivare presto. Essere tra i primi in fila può fare davvero la differenza per tutti i prodotti considerati di punta, come la PlayStation 5 o l’ultimo modello iPhone. Molti di questi saranno esauriti entro l’ora di pranzo.

A tal proposito, potrebbe essere un'ottima idea iscriversi alla newsletter di negozi come Mediaworld. Ciò ti consentirà sia di sapere in anticipo eventuali sconti, che di ricevere promozioni di nicchia, ossia ulteriori ribassi riservati ai soci. Un vantaggio non indifferente, soprattutto durante la pianificazione dei propri acquisti futuri.

Se vedi un'offerta accattivante di un marchio che non conosci, poi, potrebbe valere la pena controllare rapidamente le recensioni online. Questo è solitamente il caso degli spazzolini elettrici o delle TV che, sebbene vengano lanciate a un determinato prezzo, tendono poi a diventare gradualmente sempre più economiche nel corso dell'anno. Tuttavia, assicurati di scegliere sempre la qualità piuttosto che la quantità. Anche se alcune offerte possono sembrare irresistibili, assicurati che corrispondano alle tue esigenze.

Seguendo questi pochi e semplici suggerimenti, potrai approfittare delle migliori offerte Black Friday.