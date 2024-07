Omicidio in un pub: ex carabiniere ucciso a coltellate, fermato un 19enne

In un tragico episodio avvenuto in un pub in via Caprera a Cagliari, un ex carabiniere di 36 anni, Fabio Piga, è stato ucciso a coltellate dopo una violenta lite. L'incidente, che si è verificato ieri sera, si è concluso con una coltellata fatale al petto di Piga.

Le forze dell'ordine sono arrivate prontamente sul posto, fermando un ragazzo di 19 anni che avrebbe avuto una discussione con Piga. La lite è degenerata fino al punto in cui il giovane ha sferrato diverse coltellate, una delle quali ha colpito mortalmente Piga al petto.

Questa mattina sono intervenuti il magistrato di turno, Marco Cocco, e il medico legale, Roberto Demontis, per effettuare un primo esame esterno sul corpo della vittima. Commentando la gravità della situazione, la questora di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, ha descritto l'episodio come "una storia molto brutta", sottolineando la terribile natura della vicenda.

Mentre le indagini continuano, la comunità piange la perdita di Piga, un uomo che aveva servito nei ranghi dei carabinieri, ora vittima di una violenza insensata. (Ansa)