“Open TOG”: il Centro della Fondazione TOG festeggia il primo compleanno e apre le porte alla cittadinanza

Il Centro TOG Carlo De Benedetti di via Livigno 1 a Milano compie un anno e apre le sue porte alla cittadinanza. Domenica 29 settembre 2024, a partire dalle ore 15.30, “Open TOG” sarà un momento di festa per tutta la famiglia e un’occasione per conoscere da vicino gli innovativi servizi che Fondazione TOG – Together To Go offre a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche.

Il Centro, inaugurato nell’ottobre del 2023, è un grande polo integrato e all’avanguardia tecnologica, dove le famiglie, in regime di totale gratuità, possono contare su una presa in carico globale. Questa comprende infatti non solo cura e riabilitazione altamente specializzate, ma anche l’accompagnamento educativo nel percorso scolastico e, per i più grandi, la preparazione alla vita professionale e indipendente.

“Open TOG” si aprirà con i saluti istituzionali: il segretario generale Antonia Madella traccerà un bilancio del primo anno di apertura e presenterà alcuni dei progetti più innovativi avviati nel nuovo Centro. A seguire tra musica, letture e acquisti solidali al Charity shop, sarà anche possibile visitare le stanze che sfruttano la realtà aumentata, la piscina idroterapica e gli altri spazi del Centro, sperimentando in prima persona alcune delle più moderne tecnologie applicate alla riabilitazione di bambini e ragazzi. L’evento ha il patrocinio del Municipio 9 di Milano.

Esperienze immersive tra spazio, oceano e grattacieli

In alcune delle innovative sale del Centro, bambini e adulti potranno indossare i visori per la realtà virtuale e vivere emozionanti esperienze immersive. L’open day sarà infatti l’occasione per sperimentare l’impatto di questa tecnologia sulla riabilitazione attraverso la fruizione di contenuti dimostrativi.

Per i più piccoli si tratta di esplorazioni a tema Universo realizzate grazie alla collaborazione del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che ha accompagnato Fondazione TOG in un percorso di formazione, nella scelta dei contenuti e nelle prove con i piccoli pazienti mettendo a disposizione spazi e tecnologie.

Sono in particolare A space Walk VR, la prima passeggiata spaziale della storia in VR e la più grossa produzione audiovisiva mai realizzata nello spazio, frutto del lavoro di cinque Agenzie Spaziali. Qui i bambini potranno osservare in 3D, ad altissima definizione, l’interno e l'esterno della Stazione Spaziale Internazionale mentre orbita attorno alla Terra, assistendo al lavoro extra veicolare di due astronauti, Akihiko Hoshide e Thomas Pesquet.

La seconda esperienza dedicata ai bambini è One Ocean VR, il primo parco safari acquatico in realtà virtuale al mondo dove poter esplorare un oceano popolato da delfini, tartarughe, balene, otarie, leoni marini, orche, squali e tanti altri. Grazie al visore, sarà possibile nuotare liberamente alla scoperta delle meraviglie del mare, interagendo con riproduzioni iper realistiche della fauna marina realizzate grazie ad un innovativo algoritmo di Intelligenza Artificiale. I più coraggiosi potranno provare l’immersione in gabbia per osservare da vicino il terribile squalo bianco.

Gli adulti avranno invece l'opportunità unica di "entrare" in una delle opere della serie Vertigo di Fabio Giampietro, artista pioniere nell'integrazione tra pittura tradizionale e tecnologia digitale, che porta il fruitore a superare i confini del quadro per trovarsi in bilico su un precipizio urbano, in cima a un grattacielo che domina una città senza fine. Il cielo, le architetture e la profondità del vuoto si fondono in un’esperienza multisensoriale che sembra sfuggire al controllo, costringendo lo spettatore a confrontarsi con le proprie paure e il desiderio di volare.

Letture, musica e solidarietà

Nel corso del pomeriggio non mancherà l’intrattenimento per tutta la famiglia, con le letture a cura della libreria Scamamù. Al Charity Shop sarà possibile sostenere le attività del Centro TOG scegliendo tra una selezione di gadget tra cui borracce, quaderni, penne, portachiavi e bomboniere e sfogliare un’anteprima del catalogo dei prodotti per il Natale solidale. In chiusura, a partire dalle ore 18.30, musica dal vivo e aperitivo a cura del TOG Bistrot promosso dall’Associazione Maestro Martino presieduta dallo Chef Carlo Cracco.

“Cocoon” e il FabLab

Aperti anche gli spazi del FabLab, il laboratorio per la creazione, ricerca e fabbricazione di soluzioni personalizzate che favoriscano l’autonomia dei bambini e ragazzi con disabilità: ausili e oggetti di uso quotidiano ma anche giochi.

In mostra in particolare il prototipo di “Cocoon”, uno dei primi oggetti realizzati nei nuovi spazi del Centro, nato come tutti gli altri dall’ascolto delle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie e co-progettato insieme a loro. Si tratta di una mantella per la pioggia modulabile che coniuga il bisogno dei bambini con carrozzina di essere ben coperti con l'elemento estetico della bellezza e della personalizzazione.

La mantella è realizzata grazie al sostegno di AXA Italia e alle tante collaborazioni che via via hanno consentito al progetto di prendere forma. Numerosi partner hanno infatti offerto il proprio contributo (tra loro Save The Duck, YKK Italia, Brother Sewing Machine e KS Società Benefit), donando competenze e materiali necessari alla produzione dei prototipi.

La piscina idroterapica

La piscina idroterapica, fiore all’occhiello del nuovo Centro TOG, sarà visitabile e sarà possibile, su prenotazione, partecipare a una sessione aperta del corso di acquaticità genitore-bambino, che prenderà il via dalla metà di ottobre.

Il nuovo corso di acquaticità si rivolgerà a tutti i bambini del territorio compresi nella fascia d'età 6-18 mesi e sarà gestito da professionisti di Fondazione TOG con grandi competenze negli aspetti evolutivi del bambino. L'obiettivo è approfondire la relazione genitore-bambino nel contesto dell'acqua, fornendo prime esperienze di acquaticità. Per maggiori info e per prenotare la sessione aperta di sabato 29 settembre si può scrivere a [email protected].

TOG Lavoro: insieme per il futuro dei giovani con disabilità

TOG Lavoro è un progetto realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, attraverso Intesa Sanpaolo per il Sociale, e prevede la creazione di percorsi di formazione e orientamento lavorativo che accompagnino i giovani in cura presso il Centro TOG verso la vita adulta e una reale integrazione sociale.

Ogni percorso sarà disegnato su misura per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun partecipante. Partendo dalla scelta della scuola superiore fino all’ingresso nel mondo del lavoro, i ragazzi saranno guidati nello sviluppo delle proprie capacità individuali, valorizzando i punti di forza e le aspirazioni di ciascuno.

Open TOG sarà l’occasione per avviare anche una raccolta fondi sulla piattaforma ForFunding di Intesa Sanpaolo al link www.forfunding.it/toglavoro attivo a partire dal 23 settembre. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di materiali didattici ed ausili informatici, l’inserimento di formatori ed educatori qualificati, nonché la realizzazione di laboratori pratici per l'acquisizione di competenze tecniche specifiche. Una parte significativa sarà inoltre destinata alla costruzione di partnership con le aziende per inserire i giovani in percorsi di tirocinio e lavoro.

Grazie al progetto, TOG intende creare e sperimentare un modello innovativo di inclusione sociale e lavorativa che offrirà supporto scolastico, potenziamento cognitivo e sviluppo delle abilità sociali, mettendo i giovani nelle condizioni migliori per affrontare il mondo del lavoro.

Verso la WizzAir Milano Marathon 2025

Fondazione TOG è stata nominata da Wizz Air Milano Marathon e Rete del Dono Charity of the Year dell’edizione della Milano Marathon 2025, un riconoscimento istituito per la prima volta quest’anno per valorizzare le realtà che partecipano alla Maratona.

Durante l’open day, insieme ai partner del progetto, verrà presentato il percorso di preparazione alla corsa solidale di domenica 6 aprile 2025 e tutte le modalità per partecipare. #togethertorun è una storia iniziata 8 anni fa; un percorso emozionante, che ha coinvolto famiglie, bambini e ragazzi di TOG, aziende, volontari, staff e che quest’anno ha permesso di raggiungere lo straordinario traguardo dei 100.000 euro raccolti.

Per il prossimo anno la sfida sarà superare questo obiettivo, per sostenere i percorsi di cura di bambini già in carico alla Fondazione e accogliere nuovi piccoli pazienti.