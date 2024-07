Operazione Anti-Droga a Rosarno: arrestato uomo con 188 Kg di Marijuana

ROSARNO – Una scoperta sconcertante è emersa dall'operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. Un'operazione meticolosa, che ha portato all'arresto di un uomo di Rosarno, noto alle forze dell'ordine e già segnato da precedenti penali. L'accusa è pesante: detenzione illecita di una quantità industriale di sostanza stupefacente, oltre alla detenzione non autorizzata di arma e munizioni.

Le forze dell'ordine, con il supporto determinante dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno condotto una serie di perquisizioni in Contrada Bosco. La sorpresa è stata grande quando, estendendo le ricerche agli annessi di un'abitazione, si sono trovati davanti a numerosi sacchi stracolmi di marijuana. Il peso complessivo? Oltre 188 kg, una quantità a dir poco notevole.

Ma non è finita qui. Le ricerche hanno portato alla luce anche altri elementi inquietanti: circa venti grammi di hashish e un fucile da caccia detenuto senza le necessarie autorizzazioni, nonché un arsenale di munizioni di vario calibro, da 20 a 7.65, fino al più potente 357. In totale, 80 colpi pronti all'uso e, ovviamente, detenuti illegalmente.

Per l'uomo non c'è stata scelta: l'arresto è scattato immediatamente. Tutti gli articoli rinvenuti sono stati sequestrati e inviati per le analisi approfondite presso i laboratori specializzati dell'Arma dei Carabinieri. La notizia ha scosso l'opinione pubblica locale, dimostrando ancora una volta l'importanza della vigilanza e dell'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento della sicurezza pubblica. (Ansa)