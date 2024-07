Operazione Aurora: 56 Arresti. Sgominato sodalizio mafioso nel cuore della Puglia

BARI – Nelle prime luci dell’alba, un'operazione senza precedenti ha sconvolto la routine mattutina della città metropolitana di Bari e della sua provincia. Un intervento coordinato e meticoloso dei Carabinieri del comando provinciale ha portato all’arresto di 56 persone, accusate di appartenere a un’organizzazione criminale con profonde radici mafiose e camorristiche.

La Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Bari ha seguito il filo di un’indagine complessa, che ha finalmente trovato il suo epilogo nelle manette chiuse attorno ai polsi degli indagati. Questo sodalizio criminale non era un novellino nel campo dell’illegalità, essendo attivo principalmente nel traffico di stupefacenti, e operando secondo modalità tipicamente mafiose.

Il bilancio dell'operazione è notevole: oltre 80 chilogrammi di hashish, 7 chilogrammi di cocaina e 2 chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati nel corso di un'indagine triennale, che ha coperto il periodo dal 2017 al 2020. Non si tratta soltanto di una vittoria numerica ma di un messaggio chiaro e forte allo spaccio di droga: non vi è luogo in Puglia e nelle regioni limitrofe dove il braccio della legge non possa arrivare.

Le retate non si sono limitate alla regione pugliese. I tentacoli dell'organizzazione si estendevano in modo preoccupante anche in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia ed Abruzzo, dove sono stati effettuati contemporaneamente altri arresti e sono stati individuati diversi luoghi utilizzati come depositi per lo stoccaggio delle sostanze illegali.

I dettagli dell’operazione sono ancora avvolti nel riserbo investigativo, ma ciò che è certo è che la conferenza stampa prevista per le 10:30 di oggi presso la Procura della Repubblica di Bari promette di essere un momento di grande rilevanza, dove saranno condivise con la comunità e con i media le sfaccettature di un lavoro investigativo durato anni, che oggi celebra un successo significativo nella lotta alla criminalità organizzata.

Il segnale è chiaro: le forze dell'ordine non dormono mai e la giustizia, anche se a volte lenta, non manca di colpire con forza e precisione quando si tratta di proteggere la legalità e la sicurezza dei cittadini onesti.