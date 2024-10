Catanzaro, Ordinanza sull'uso dell'acqua nel centro storico (Aggiornamento)

Ancora in vigore ordinanza che limita uso dell’acqua a scopo potabile nel centro storico in attesa di esiti controanalisi

CATANZARO - Palazzo De Nobili rende noto che, fino a successive comunicazioni, resta in vigore l’ordinanza sindacale che ha disposto la limitazione dell’uso dell’acqua per scopo potabile nel centro storico, in attesa degli esiti delle prossime controanalisi effettuate dall’Asp sui campioni d’acqua delle zone interessate.

In particolare il divieto riguarda le aree comprese tra Via Indipendenza, Via Carlo V, Corso G. Mazzini, Via Nuova – Bellavista, Porta Marina, Viale de Filippis, Via Barlaam da Seminara, vichi, traverse e zone limitrofe. Il provvedimento si è reso necessario alla luce della lieve alterazione dei valori registrati in rapporto ai parametri di potabilità.

Si ricorda che l’acqua non deve essere utilizzata per uso alimentare, lavaggio e preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.).

Può, invece, essere usata per la pulizia della casa ed il funzionamento degli impianti sanitari.

L’Asp ha, inoltre, precisato che è possibile che tutte le utenze, per le attività alimentari, si approvvigionino con acqua proveniente da altri punti sicuri della città, oppure sottoponendo l’acqua del proprio rubinetto ad ebollizione per almeno dieci minuti.