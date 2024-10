Palermiti (CZ): Valle dei Mulini per un turismo storico e naturalistico (Video)

Palermiti, un piccolo comune in provincia di Catanzaro, insieme all'associazione locale "Pietra Elisa," è al centro di un importante progetto di recupero della storica Valle dei Mulini, situata lungo la valle del torrente Milo.





Qui, i resti di sei mulini ad acqua, risalenti al periodo pre-industriale e attivi fino ai primi anni del dopoguerra, attendono un ambizioso piano di riqualificazione. Tra questi, due mulini sono ancora ben visibili, mentre altri quattro sono stati in parte sommersi dalla natura circostante.





L'area, estesa per circa 3 km, è destinata a diventare un'attrazione per gli amanti del trekking. La riqualificazione mira a preservare questi monumenti dell'archeologia industriale e a promuovere il turismo culturale e naturalistico. Oltre ai mulini, il percorso offre panorami suggestivi e una ricca biodiversità, con flora tipica della macchia mediterranea e fauna locale che potrà essere apprezzata dai visitatori durante le escursioni.





Questo progetto non solo si propone di valorizzare un patrimonio storico, ma anche di creare nuove opportunità per lo sviluppo locale, in linea con le iniziative già in corso nella regione per il recupero dei mulini storici.





Carmelo Panella