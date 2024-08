Palermo: bimbo di 10 mesi in ospedale, si sospetta ingestione di Hashish

PALERMO - Un bimbo di soli 10 mesi è stato ricoverato d'urgenza presso il pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale Cervello di Palermo, presumibilmente a causa dell'ingestione di hashish. L'episodio è avvenuto la scorsa notte, quando i genitori, preoccupati per il malessere improvviso del piccolo, lo hanno accompagnato in auto direttamente al nosocomio, evitando di attendere l'arrivo di un'ambulanza per non perdere tempo prezioso.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti medici, sono state riscontrate tracce di THC, il principio attivo della cannabis, nel corpo del bambino. La famiglia aveva trascorso la serata di Ferragosto in un comune costiero della provincia palermitana, e solo successivamente i genitori, entrambi poco più che ventenni, si sono accorti che il figlio manifestava sintomi preoccupanti.

Il sospetto degli inquirenti è che il bimbo possa aver ingerito accidentalmente un pezzo di hashish o marijuana, probabilmente trovato in casa. A seguito del referto degli esami, il personale sanitario dell'ospedale ha immediatamente avvisato il 112, chiedendo l'intervento dei Carabinieri. Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. (Immagine archivio)

Indagini dei carabinieri in corso