Papanice, inaugurata la nuova mensa scolastica: il sindaco Vincenzo Voce taglia il nastro all’Istituto Comprensivo

Tempo di lettura: ~4 min

Nuova mensa scolastica inaugurata a Papanice: investimento PNRR per la scuola e il futuro dei bambini

Un nuovo spazio per la refezione scolastica all’Istituto Comprensivo di Papanice

PAPANICE (Crotone) – È stata inaugurata nella mattinata dell’11 marzo 2026 la nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo di Papanice, un intervento realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e destinato a migliorare concretamente la qualità dei servizi scolastici e dell’offerta educativa per gli studenti del territorio.

L’opera rappresenta un importante passo avanti nel processo di potenziamento delle infrastrutture scolastiche, con l’obiettivo di rendere gli ambienti educativi sempre più moderni, funzionali e adeguati alle esigenze delle nuove generazioni.

Cerimonia di inaugurazione con istituzioni, scuola e comunità

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo scolastico. Tra i presenti:

il sindaco Vincenzo Voce

l’assessore con delega al PNRR Luca Bossi

l’Ufficiale di Governo di Papanice Antonio Megna

la dirigente scolastica Concetta Masi

l’assessore ai Quartieri Giovanna Lamanna

il consigliere comunale Antonio Mazzei

All’evento hanno partecipato anche docenti, personale scolastico e soprattutto gli alunni, veri protagonisti della giornata e futuri utilizzatori della nuova struttura.

L’inaugurazione si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con la visita dei nuovi spazi insieme agli studenti, che hanno accolto con grande curiosità e gioia l’apertura della mensa.

Un progetto da 300 mila euro finanziato dal PNRR

La nuova mensa è stata realizzata grazie a un finanziamento complessivo di circa 300.000 euro, proveniente dai fondi del PNRR dedicati all’edilizia scolastica e all’ampliamento dei servizi educativi.

L’intervento si inserisce nelle strategie nazionali e locali che mirano a:

migliorare le strutture scolastiche

favorire l’ estensione del tempo pieno

sostenere le famiglie nella conciliazione tra lavoro e vita privata

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica

Grazie alla nuova struttura sarà possibile garantire spazi adeguati e moderni per la refezione scolastica, migliorando l’organizzazione della giornata scolastica e la qualità della permanenza degli alunni a scuola.

Ambienti moderni e attenzione alla sicurezza

La mensa è stata progettata seguendo i più recenti standard di edilizia scolastica, con particolare attenzione a:

sicurezza degli ambienti

funzionalità degli spazi

comfort per gli studenti

accessibilità

Non si tratta solo di uno spazio dedicato al pranzo, ma di un luogo pensato per favorire socialità, condivisione ed educazione alimentare.

Durante il momento della refezione, infatti, i bambini possono apprendere l’importanza di una corretta alimentazione, elemento fondamentale per la crescita e il benessere.

Il sindaco Voce: “Investire nella scuola significa investire nel futuro”

Nel corso della cerimonia, il sindaco Vincenzo Voce ha sottolineato il valore dell’intervento per la città:

“L’inaugurazione della nuova mensa rappresenta un risultato importante per la nostra comunità. Grazie ai fondi del PNRR stiamo realizzando opere concrete che migliorano i servizi dedicati ai più giovani. Investire nella scuola significa investire nel futuro della città, garantendo ai nostri bambini spazi moderni, sicuri e adeguati alla loro crescita.”

Megna: “Un servizio atteso dalla comunità di Papanice”

Anche l’Ufficiale di Governo Antonio Megna ha evidenziato l’importanza dell’opera per il quartiere:

“La nuova mensa scolastica rappresenta un servizio molto atteso dalla comunità di Papanice. Si tratta di un intervento che migliora concretamente la quotidianità della scuola e delle famiglie. Continuare a investire nei servizi educativi significa rafforzare un punto di riferimento fondamentale per il territorio.”

Il ruolo educativo della mensa scolastica

La dirigente scolastica Concetta Masi ha espresso soddisfazione per la realizzazione della struttura, ricordando come la mensa rappresenti anche uno strumento educativo.

Il momento del pranzo a scuola, infatti, può diventare un’occasione per:

promuovere educazione alimentare

favorire relazioni sociali tra gli studenti

sviluppare autonomia e responsabilità nei bambini

In questo modo la scuola amplia la propria funzione educativa anche al di fuori delle attività strettamente didattiche.

Bossi: “Un intervento strategico per tempo pieno e famiglie”

L’assessore al PNRR Luca Bossi ha sottolineato come l’opera risponda pienamente agli obiettivi previsti dal Piano nazionale.

“Questo intervento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per la frazione di Papanice. La realizzazione della mensa va nella direzione indicata dal PNRR, che punta ad ampliare il tempo pieno nelle scuole, rendendole sempre più aperte alle esigenze della comunità e delle famiglie.”

Bossi ha inoltre ringraziato il gruppo di lavoro dell’ufficio PNRR del Comune, coordinato dal dirigente Stellato, insieme ai progettisti Di Pino e Squillace, alla ditta esecutrice e a tutte le maestranze coinvolte nella realizzazione dell’opera.

La scuola come centro della comunità

L’apertura della nuova mensa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione delle strutture scolastiche cittadine.

Attraverso interventi di questo tipo, l’amministrazione punta a rafforzare il ruolo della scuola come cuore della comunità, un luogo non solo di istruzione ma anche di crescita, inclusione e sviluppo sociale.

La nuova mensa dell’Istituto Comprensivo di Papanice diventa così uno spazio dedicato ai bambini e al loro futuro, simbolo di una scuola sempre più moderna, accogliente e attenta ai bisogni del territorio.