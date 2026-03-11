Pedopornografia online: arresto a Catania e sequestro di strumenti digitali per “abusi virtuali” su minori

Tempo di lettura: ~3 min

Operazione della Polizia Postale: scoperti software e dispositivi usati per simulare violenze su minori

Un’importante operazione contro la pedopornografia online è stata condotta a Catania dalla Polizia Postale, con il coordinamento della Procura Distrettuale etnea. L’intervento ha portato all’arresto in flagranza di un uomo trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico e di diversi strumenti informatici utilizzati per compiere abusi sessuali virtuali su minorenni.

Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno sequestrato numerosi dispositivi digitali e software progettati per simulare interazioni di natura sessuale con minori. Secondo gli inquirenti, si tratta di una circostanza particolarmente allarmante perché rappresenta uno dei primi casi documentati nel territorio di Catania in cui vengono individuati strumenti tecnologici specificamente progettati per “abusi virtuali” su minori.

Indagini sulla pedopornografia: arrestato un uomo e sequestrato materiale illecito

L’operazione investigativa è stata avviata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Catania, nell’ambito di un’indagine più ampia coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO).

Grazie alla collaborazione internazionale con la Child Rescue Coalition, organizzazione non profit impegnata nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori sul web, gli investigatori hanno utilizzato sofisticati strumenti di analisi digitale e tracciamento informatico. Queste tecnologie hanno permesso di individuare e geolocalizzare diversi account coinvolti nello scambio e nel download di immagini e video di pornografia minorile.

Le indagini hanno quindi condotto alla Sicilia, dove sono stati identificati alcuni utenti collegati alla diffusione del materiale illegale.

Quattro persone indagate: perquisizioni e un arresto in flagranza

Nel corso dell’inchiesta, la Procura Distrettuale di Catania ha iscritto nel registro degli indagati quattro uomini, tutti italiani, con età compresa tra 50 e 70 anni. Si tratta di persone provenienti da contesti sociali diversi, tra cui impiegati e pensionati.

A seguito delle perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria, uno degli indagati è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari (GIP).

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato computer, supporti di archiviazione e software specifici, utilizzati per archiviare o gestire contenuti illegali.

La nuova frontiera dei reati online: gli “abusi virtuali” su minori

Secondo quanto evidenziato dalla Procura, uno degli aspetti più preoccupanti emersi dall’indagine riguarda l’utilizzo di applicazioni e programmi informatici progettati per simulare atti sessuali su minori in ambienti virtuali.

Questi strumenti digitali, sempre più diffusi nel dark web e in ambienti online illegali, consentono agli utenti di interagire con contenuti pedopornografici o simulazioni virtuali di violenza, alimentando un fenomeno criminale in costante evoluzione.

Gli investigatori sottolineano come il contrasto alla pedopornografia digitale richieda oggi competenze sempre più avanzate in ambito informatico e una stretta cooperazione tra forze di polizia, autorità giudiziarie e organizzazioni internazionali.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.