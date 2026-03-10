A Catanzaro gli Amici della Musica presentano il Duo Piana-Tallini e l’arte del loro incontro sonoro

Tempo di lettura: ~3 min

Due musicisti che si incontrano e creano qualcosa di speciale. Il concerto del Duo Piana–Tallini, in programma venerdì 13 marzo alle ore 18 nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili a Catanzaro, nasce proprio da questa rara alchimia. Inserito nella stagione degli Amici della Musica di Catanzaro, aderente ad AMA Calabria, sostenuta dal MiC DG Spettacolo e dall’Assessorato Regionale alla Cultura, l’appuntamento offrirà al pubblico la presentazione dell’album E Se Domani, un progetto che racconta l’incontro tra due personalità artistiche forti, autonome, eppure capaci di fondersi in un dialogo sorprendente.

Le parole della Presidente Daniela Faccio

A sottolineare il valore dell’evento, la Presidente degli Amici della Musica, Daniela Faccio, dichiara: «Il Duo Piana–Tallini rappresenta una delle espressioni più raffinate e autentiche del panorama jazz italiano. La loro intesa, costruita su ascolto, rispetto e creatività, offre al pubblico un’esperienza musicale di rara intensità. Siamo felici di accoglierli nella nostra stagione e di condividere con la città di Catanzaro un progetto così originale e ricco di emozione».

Un’intesa che diventa racconto musicale

Il flicorno di Franco Piana, con il suo timbro caldo e narrativo, incontra il pianoforte di Stefania Tallini, ricco di colori, sfumature e una sensibilità compositiva immediatamente riconoscibile. La loro sintonia, mai scontata, è un fluire continuo di idee che si rinnovano a ogni brano. Il repertorio scelto per il concerto riflette questa intesa profonda, alternando composizioni originali dei due musicisti, pagine scritte a quattro mani e reinterpretazioni di standard jazz, canzoni italiane e brani della tradizione brasiliana.

Il programma: un viaggio tra originali, improvvisazioni e omaggi

Il concerto di Catanzaro si aprirà con E se domani di Carlo Alberto Rossi, il brano che dà il titolo all’album e che introdurrà il pubblico nel loro mondo sonoro. Da lì il viaggio proseguirà tra le atmosfere intime di CDJ Blues di Franco Piana, le trasparenze notturne di Silent Moon e il lirismo di A Veva di Stefania Tallini, fino a raggiungere le improvvisazioni nate direttamente dal loro dialogo creativo: Impro 1, 2 e 3.

Accanto a questi brani più personali troveranno spazio omaggi che riveleranno le loro radici e i loro affetti musicali: la delicatezza di Inutil Paisagem di Antonio Carlos Jobim, l’eleganza malinconica di Estate di Bruno Martino, l’energia di Gingerbread Boy di Jimmy Heath e la tenerezza senza tempo di Embraceable You di George Gershwin.

L’idea del progetto nelle parole dei musicisti

A raccontare il senso profondo di questo percorso sono gli stessi musicisti, che descrivono così la nascita del progetto: «“E se domani” è stato per noi l’incontro tra i nostri percorsi musicali, totalmente diversi l’uno dall’altro. Ma proprio nella diversità si è rivelato tutto, come qualcosa di inaspettato e spiazzante che ci ha arricchito entrambi. Un incontro in cui ognuno ha “rubato” all’altro ciò che non aveva, ma in cui ha anche regalato all’altro ciò che era suo. “E se domani” potessimo far parlare i nostri mondi? Ecco, questo è accaduto…»

Ogni pezzo per i due musicisti diventerà un terreno d’incontro, un luogo in cui si muoveranno con libertà e immaginazione, intrecciando le loro performance fino a creare un’unica narrazione sonora.

L’ingresso al concerto è possibile tramite abbonamento alla stagione 2026 oppure con l’acquisto del biglietto disponibile prima dell’inizio dell’evento.

PROGRAMMA

“Presentazione del nuovo album E Se Domani”

Carlo Alberto Rossi

E se domani

Franco Piana

CDJ blues

Stefania Tallini

Silent moon

Stefania Tallini – Franco Piana

Impro 1 (S. Tallini/F. Piana)

Antonio Carlos Jobim

Inutil Paisagem

Franco Piana

Sunshine

Stefania Tallini – Franco Piana

Impro 3

Stefania Tallini

Hermeto

Bruno Martino

Estate

Stefania Tallini – Franco Piana

Impro 2

Franco Piana

I think of you

Stefania Tallini

A Veva

Jimmy Heath

Gingerbread boy

George Gershwin

Embreceable you