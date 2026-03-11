Incendio all’alba in una casa a Sestu: paura per due persone intrappolate nell’abitazione

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Rogo improvviso in via Caracalla: intervengono Vigili del Fuoco e 118

Momenti di grande apprensione nelle prime ore del mattino a Sestu, centro dell’area metropolitana di Cagliari, dove un incendio in un’abitazione ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.

L’allarme è scattato all’alba in via Caracalla, quando un rogo è divampato all’interno di una casa, generando fumo e preoccupazione tra i residenti della zona.

Due persone all’interno dell’abitazione: un anziano e un disabile

Secondo le prime informazioni disponibili, al momento dello scoppio dell’incendio nella casa di Sestu all’interno dell’abitazione si trovavano due persone, un anziano e una persona con disabilità.

La presenza dei due occupanti ha reso necessario un intervento tempestivo dei soccorritori per mettere in sicurezza l’abitazione e verificare le condizioni degli occupanti.

Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della struttura, mentre il personale del 118 è intervenuto per prestare eventuale assistenza sanitaria.

Operazioni di soccorso in corso

Le squadre di emergenza stanno lavorando per domare l’incendio e accertare le cause del rogo, che al momento restano ancora da chiarire.

I Vigili del Fuoco stanno inoltre verificando l’eventuale presenza di danni strutturali e controllando che non vi siano altri focolai attivi all’interno dell’abitazione.

L’intervento delle forze di soccorso ha attirato l’attenzione di numerosi residenti della zona, svegliati dal via vai dei mezzi di emergenza.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Una volta completate le operazioni di spegnimento, saranno avviate le verifiche tecniche per capire cosa abbia provocato l’incendio nell’abitazione di Sestu.

Tra le ipotesi che generalmente vengono prese in considerazione in questi casi ci sono cortocircuiti, malfunzionamenti di impianti elettrici o apparecchi domestici, ma ogni valutazione verrà effettuata solo al termine dei controlli dei tecnici.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza domestica e della prevenzione degli incendi nelle abitazioni, soprattutto quando all’interno vivono persone anziane o con disabilità, che possono avere maggiori difficoltà a reagire rapidamente in situazioni di emergenza.