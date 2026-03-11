Meteo Italia: due fronti in arrivo tra martedì e giovedì, piogge e neve sulle Alpi. Ecco cosa aspettarsi
Instabilità a tratti sull’Italia: perturbazioni veloci e variabilità atmosferica
L’Italia si prepara ad affrontare una fase meteorologica piuttosto dinamica, caratterizzata dal passaggio di due veloci fronti perturbati tra martedì e giovedì. Nonostante la presenza di un campo di alta pressione sull’Europa centro-meridionale, correnti più umide provenienti dall’Atlantico riescono comunque a infiltrarsi lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone, portando piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi.
Le aree maggiormente coinvolte saranno le regioni settentrionali e le zone interne del Centro-Sud, dove la variabilità atmosferica sarà più evidente. Tuttavia non mancheranno momenti di schiarite e condizioni più stabili, soprattutto nelle regioni meridionali e lungo alcune zone costiere.
Peggioramento al Nord-Ovest: piogge intense tra Liguria e Piemonte
Nelle ultime ore un fronte perturbato proveniente dalla Francia ha raggiunto il Nord-Ovest italiano, causando un deciso peggioramento del tempo.
Le precipitazioni hanno interessato in particolare:
- Ponente ligure
- basso Piemonte
- area dell’Imperiese
- province di Cuneo, Asti e Alessandria
In alcune zone gli accumuli di pioggia hanno superato rapidamente i 20 mm, segno di rovesci localmente intensi.
Sulle Alpi occidentali si registrano invece nevicate oltre i 1100-1300 metri, più consistenti tra Alpi Liguri e Marittime, dove oltre i 2000 metri lo spessore della neve fresca ha raggiunto circa 20 centimetri.
Nel resto della penisola il tempo si mantiene generalmente più stabile grazie alla protezione dell’anticiclone, con soltanto qualche rovescio isolato sulla Sicilia ionica.
Meteo nelle prossime ore: piogge verso Lombardia ed Emilia
Nel corso della giornata il fronte perturbato tenderà a muoversi lentamente verso est.
Nord Italia
- Piogge in estensione dal Nord-Ovest verso Lombardia e ovest Emilia tra pomeriggio e sera
- Nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 1300-1500 metri
- Ampie schiarite sul Triveneto
Centro Italia
- Mattinata generalmente poco nuvolosa
- Rovesci possibili sulla Toscana settentrionale e sulle aree interne
- Variabilità lungo l’Appennino, mentre le zone costiere resteranno più soleggiate
Sud Italia
- Nubi sparse alternate a schiarite
- Maggiore instabilità pomeridiana nelle zone interne appenniniche e sulla Puglia interna
- I fenomeni tenderanno comunque a esaurirsi entro la sera
Sardegna
- Instabilità temporanea sulle aree centro-settentrionali, con rovesci sparsi
- Miglioramento nelle ore serali
Le temperature sono previste in diminuzione al Nord, mentre altrove resteranno su valori più miti.
Previsioni meteo per mercoledì: variabilità e rovesci al Centro
Mercoledì l’Italia resterà sul bordo settentrionale dell’anticiclone, esposta a correnti umide occidentali che favoriranno una certa instabilità.
Nord
- Tempo variabile
- Piogge possibili su Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna
- In serata nuovo peggioramento su Valle d’Aosta e alto Piemonte, con piogge e neve oltre i 1600 metri
Centro
- Rovesci e piogge in Toscana, in estensione a Umbria, Marche e Abruzzo
- Fenomeni in graduale attenuazione nelle ore serali
- Maggiore stabilità sul Lazio
Sud
- Prevalenza di sole
- Qualche breve rovescio pomeridiano lungo l’Appennino
Sardegna
- Variabilità nelle zone interne, ma con ampie schiarite lungo le coste
Le temperature tenderanno a salire leggermente al Nord.
Meteo giovedì: nuovo fronte dal Nord-Ovest con rovesci sparsi
Giovedì è atteso un secondo rapido fronte perturbato proveniente da nord-ovest.
Nord Italia
- Rovesci nella notte su Valle d’Aosta e Piemonte
- Miglioramento già nel corso della mattinata
- Instabilità su Levante ligure ed Emilia-Romagna
Centro Italia
- Piogge su Toscana, Umbria e alto Lazio già dal mattino
- Estensione dei fenomeni a Marche, Abruzzo e Lazio centrale
- Neve sull’Appennino oltre i 1600-1700 metri
Sud Italia
- Inizio giornata con ampie schiarite
- Variabilità pomeridiana nelle zone appenniniche e nell’entroterra siciliano
Sardegna
- Nuvolosità irregolare con possibili piovaschi interni
Le temperature subiranno un lieve calo al Nord.
Meteo weekend 14-15 marzo: possibile perturbazione atlantica
Lo scenario meteorologico potrebbe cambiare nuovamente nel fine settimana del 14-15 marzo, quando una nuova perturbazione atlantica potrebbe avvicinarsi all’Italia.
Venerdì
Il fronte transitato giovedì scivolerà verso sud ormai indebolito, portando soltanto qualche rovescio sulle zone appenniniche del Centro-Sud.
Altrove il tempo sarà più stabile e soleggiato, con temperature in aumento.
Sabato
Una perturbazione dal Nord Atlantico potrebbe raggiungere le regioni settentrionali, determinando:
- Peggioramento progressivo del tempo
- Piogge diffuse
- Nevicate sulle Alpi
Le regioni centro-meridionali dovrebbero invece rimanere inizialmente più stabili e soleggiate.
Domenica: scenario ancora incerto
Le ultime proiezioni indicano che la perturbazione potrebbe deviare verso il Mediterraneo occidentale e le Baleari, riducendo l’impatto sull’Italia.
In questo caso:
- Miglioramento al Nord
- Variabilità al Centro-Sud, soprattutto nelle zone interne
- Addensamenti pomeridiani lungo l’Appennino con rovesci isolati
Si tratta comunque di una tendenza ancora soggetta a variazioni, poiché la traiettoria delle perturbazioni potrebbe cambiare con i prossimi aggiornamenti meteorologici.
