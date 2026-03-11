Meteo Italia: due fronti in arrivo tra martedì e giovedì, piogge e neve sulle Alpi. Ecco cosa aspettarsi

Tempo di lettura: ~4 min

Instabilità a tratti sull’Italia: perturbazioni veloci e variabilità atmosferica

L’Italia si prepara ad affrontare una fase meteorologica piuttosto dinamica, caratterizzata dal passaggio di due veloci fronti perturbati tra martedì e giovedì. Nonostante la presenza di un campo di alta pressione sull’Europa centro-meridionale, correnti più umide provenienti dall’Atlantico riescono comunque a infiltrarsi lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone, portando piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi.

Le aree maggiormente coinvolte saranno le regioni settentrionali e le zone interne del Centro-Sud, dove la variabilità atmosferica sarà più evidente. Tuttavia non mancheranno momenti di schiarite e condizioni più stabili, soprattutto nelle regioni meridionali e lungo alcune zone costiere.

Peggioramento al Nord-Ovest: piogge intense tra Liguria e Piemonte

Nelle ultime ore un fronte perturbato proveniente dalla Francia ha raggiunto il Nord-Ovest italiano, causando un deciso peggioramento del tempo.

Le precipitazioni hanno interessato in particolare:

Ponente ligure

basso Piemonte

area dell’Imperiese

province di Cuneo, Asti e Alessandria

In alcune zone gli accumuli di pioggia hanno superato rapidamente i 20 mm, segno di rovesci localmente intensi.

Sulle Alpi occidentali si registrano invece nevicate oltre i 1100-1300 metri, più consistenti tra Alpi Liguri e Marittime, dove oltre i 2000 metri lo spessore della neve fresca ha raggiunto circa 20 centimetri.

Nel resto della penisola il tempo si mantiene generalmente più stabile grazie alla protezione dell’anticiclone, con soltanto qualche rovescio isolato sulla Sicilia ionica.

Meteo nelle prossime ore: piogge verso Lombardia ed Emilia

Nel corso della giornata il fronte perturbato tenderà a muoversi lentamente verso est.

Nord Italia

Piogge in estensione dal Nord-Ovest verso Lombardia e ovest Emilia tra pomeriggio e sera

tra pomeriggio e sera Nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 1300-1500 metri

dai Ampie schiarite sul Triveneto

Centro Italia

Mattinata generalmente poco nuvolosa

Rovesci possibili sulla Toscana settentrionale e sulle aree interne

Variabilità lungo l’Appennino, mentre le zone costiere resteranno più soleggiate

Sud Italia

Nubi sparse alternate a schiarite

Maggiore instabilità pomeridiana nelle zone interne appenniniche e sulla Puglia interna

I fenomeni tenderanno comunque a esaurirsi entro la sera

Sardegna

Instabilità temporanea sulle aree centro-settentrionali , con rovesci sparsi

, con rovesci sparsi Miglioramento nelle ore serali

Le temperature sono previste in diminuzione al Nord, mentre altrove resteranno su valori più miti.

Previsioni meteo per mercoledì: variabilità e rovesci al Centro

Mercoledì l’Italia resterà sul bordo settentrionale dell’anticiclone, esposta a correnti umide occidentali che favoriranno una certa instabilità.

Nord

Tempo variabile

Piogge possibili su Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna

In serata nuovo peggioramento su Valle d’Aosta e alto Piemonte, con piogge e neve oltre i 1600 metri

Centro

Rovesci e piogge in Toscana , in estensione a Umbria, Marche e Abruzzo

, in estensione a Fenomeni in graduale attenuazione nelle ore serali

Maggiore stabilità sul Lazio

Sud

Prevalenza di sole

Qualche breve rovescio pomeridiano lungo l’Appennino

Sardegna

Variabilità nelle zone interne, ma con ampie schiarite lungo le coste

Le temperature tenderanno a salire leggermente al Nord.

Meteo giovedì: nuovo fronte dal Nord-Ovest con rovesci sparsi

Giovedì è atteso un secondo rapido fronte perturbato proveniente da nord-ovest.

Nord Italia

Rovesci nella notte su Valle d’Aosta e Piemonte

Miglioramento già nel corso della mattinata

Instabilità su Levante ligure ed Emilia-Romagna

Centro Italia

Piogge su Toscana, Umbria e alto Lazio già dal mattino

Estensione dei fenomeni a Marche, Abruzzo e Lazio centrale

Neve sull’Appennino oltre i 1600-1700 metri

Sud Italia

Inizio giornata con ampie schiarite

Variabilità pomeridiana nelle zone appenniniche e nell’entroterra siciliano

Sardegna

Nuvolosità irregolare con possibili piovaschi interni

Le temperature subiranno un lieve calo al Nord.

Meteo weekend 14-15 marzo: possibile perturbazione atlantica

Lo scenario meteorologico potrebbe cambiare nuovamente nel fine settimana del 14-15 marzo, quando una nuova perturbazione atlantica potrebbe avvicinarsi all’Italia.

Venerdì

Il fronte transitato giovedì scivolerà verso sud ormai indebolito, portando soltanto qualche rovescio sulle zone appenniniche del Centro-Sud.

Altrove il tempo sarà più stabile e soleggiato, con temperature in aumento.

Sabato

Una perturbazione dal Nord Atlantico potrebbe raggiungere le regioni settentrionali, determinando:

Peggioramento progressivo del tempo

Piogge diffuse

Nevicate sulle Alpi

Le regioni centro-meridionali dovrebbero invece rimanere inizialmente più stabili e soleggiate.

Domenica: scenario ancora incerto

Le ultime proiezioni indicano che la perturbazione potrebbe deviare verso il Mediterraneo occidentale e le Baleari, riducendo l’impatto sull’Italia.

In questo caso:

Miglioramento al Nord

Variabilità al Centro-Sud , soprattutto nelle zone interne

, soprattutto nelle zone interne Addensamenti pomeridiani lungo l’Appennino con rovesci isolati

Si tratta comunque di una tendenza ancora soggetta a variazioni, poiché la traiettoria delle perturbazioni potrebbe cambiare con i prossimi aggiornamenti meteorologici.