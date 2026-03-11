Catanzaro, sospensione dell’acqua: lavori urgenti sulla condotta del Corace
Disagi idrici in diverse zone della città: ecco le vie interessate e quando tornerà il servizio
A Catanzaro si registrano disagi nell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città a causa di un intervento urgente sulla rete idrica. La società Sorical, che gestisce il sistema idrico regionale, ha comunicato la necessità di effettuare lavori di riparazione sulla condotta lungo la linea Corace, operazione che ha reso indispensabile la temporanea sospensione del servizio idrico.
Secondo quanto riferito dall’Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili, l’interruzione è stata attivata per consentire ai tecnici di intervenire rapidamente sulla tubazione e ripristinare la piena funzionalità della rete.
Lavori sulla rete idrica: sospensione fino al termine dell’intervento
L’intervento di manutenzione straordinaria riguarda una condotta strategica del sistema idrico cittadino, collegata alla linea del Corace, infrastruttura fondamentale per l’approvvigionamento dell’acqua in diverse aree urbane.
Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è stato necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile nelle zone servite dalla rete interessata.
La riattivazione del servizio idrico è prevista entro le ore 16:00 di oggi, 11 marzo 2026, salvo eventuali imprevisti tecnici legati alla complessità dell’intervento.
Zone di Catanzaro interessate dai disservizi idrici
I disagi nell’erogazione dell’acqua a Catanzaro stanno interessando diverse utenze residenziali e attività presenti nelle seguenti aree:
- via Tagliamento
- viale Cassiodoro
- via della Resistenza
- via Emilia
- contrada Guglia
- Runci
In queste zone i cittadini potrebbero registrare assenza totale di acqua o forte riduzione della pressione fino alla conclusione dei lavori.
Perché sono necessari questi interventi sulla rete idrica
Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte idriche sono spesso necessari per riparare perdite o danni alle tubazioni, soprattutto in presenza di infrastrutture datate o soggette a usura.
Operazioni di questo tipo permettono di:
- evitare sprechi di acqua potabile
- prevenire guasti più gravi alla rete idrica
- garantire continuità e qualità del servizio per i cittadini
Una volta conclusa la riparazione, la distribuzione dell’acqua verrà progressivamente ripristinata nelle abitazioni e nelle attività commerciali delle zone coinvolte.
Quando tornerà l’acqua
Se le operazioni tecniche procederanno secondo il cronoprogramma stabilito, l’erogazione dell’acqua a Catanzaro dovrebbe tornare regolare nel pomeriggio di oggi, subito dopo il completamento dei lavori sulla condotta.
L’amministrazione comunale invita comunque i residenti delle zone interessate a tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali del Comune e della società di gestione idrica per eventuali aggiornamenti.
