Cagliari, mattone dinamico: si cercano bilocali in città e case di pregio sulla costa

Il mercato immobiliare di Cagliari e della sua area metropolitana conferma una fase positiva. La domanda si mantiene sostenuta e si distribuisce tra gli appartamenti nelle zone centrali del capoluogo, le abitazioni di metratura più ampia e le nuove costruzioni nei comuni dell’hinterland, mentre nelle località costiere e nei contesti più esclusivi si consolida l’evidenza di una clientela interessata agli immobili di pregio. Questo dinamismo si inserisce in un contesto regionale altrettanto vivace: la Sardegna continua, infatti, ad attirare acquirenti provenienti dall’estero – in particolare da Germania, Francia, Svizzera e Stati Uniti – oltre che dal Nord Italia, interessati sia all’acquisto di seconde case sia a opportunità di investimento legate al turismo. Uno scenario che lascia intravedere per il 2026 prospettive favorevoli e che accende l’attenzione degli operatori del settore verso la Sardegna. In questo contesto REMAX Italia, accelera lo sviluppo regionale con un ambizioso piano di espansione per il 2026: forte di 10 agenzie e 100 agenti già operativi, il Gruppo punta a un incremento del 70% della forza vendita. L’obiettivo prevede l’ingaggio di 70 nuovi professionisti e il potenziamento della rete fisica con l’apertura di 5 nuove agenzie, segnando un +50% di crescita dei punti vendita sul territorio.

Centro città

A Cagliari la richiesta resta particolarmente sostenuta nelle zone centrali e nei quartieri meglio collegati, dove l’offerta disponibile è più limitata. Secondo i dati REMAX, tra le aree più ricercate, oltre al centro cittadino, figurano anche alcune località costiere come la litoranea di Quartu Sant’Elena, apprezzata per la vicinanza al mare e per la qualità della vita. In città si registra inoltre una forte presenza di richieste per bilocali, scelti sia come prima soluzione abitativa sia come investimento.

Hinterland

Parallelamente cresce l’attenzione per i comuni dell’hinterland cagliaritano, dove molti acquirenti trovano abitazioni con metrature più generose e valori mediamente più accessibili. Le località dell’area metropolitana attirano soprattutto chi desidera maggiore spazio o soluzioni indipendenti e semindipendenti, pur restando a breve distanza dal capoluogo.

Nuove costruzioni

Un segmento che continua a suscitare attenzione è quello delle nuove costruzioni, particolarmente richieste nelle zone dell’hinterland. Gli edifici di recente realizzazione offrono standard abitativi più moderni e soluzioni progettuali aggiornate, spesso caratterizzate da spazi esterni ampi e terrazze abitabili. Anche nel capoluogo il nuovo mantiene un buon livello di attrattività, sebbene i prezzi mediamente più elevati e le metrature più contenute portino una parte degli acquirenti a orientarsi verso abitazioni già presenti sul mercato.

Luxury real estate

Accanto al segmento della prima casa, anche quello degli immobili di pregio continua a mostrare segnali di vitalità. Sulla base dei dati elaborati da REMAX, ville indipendenti e proprietà panoramiche nelle aree costiere e nelle zone più esclusive dell’area metropolitana intercettano una clientela nazionale e internazionale con budget medi intorno a 1,5 milioni di euro, confermando il forte appeal della Sardegna per chi cerca residenze di alto livello in contesti paesaggistici di particolare valore.

Conferenza sul Mercato Immobiliare di REMAX Italia – Cagliari

Le dinamiche che stanno caratterizzando il settore residenziale saranno al centro della Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da REMAX Italia, in programma martedì 17 marzo a Cagliari. L’incontro, aperto al pubblico e gratuito su registrazione https://rem.ax/Cagliari, sarà guidato da Dario Castiglia, CEO & Founder di REMAX Italia, affiancato da broker e professionisti operativi sul territorio che condivideranno dati e analisi sulle opportunità professionali offerte dal comparto.

