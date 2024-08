Paralimpiadi 2024: gli azzurri in gara oggi, 30 agosto - Nuoto, Atletica, Sitting Volley e tanto altro

Le Paralimpiadi di Parigi 2024 continuano con emozioni e grandi aspettative per il team italiano, che si prepara ad affrontare una giornata ricca di competizioni.

Scopriamo insieme tutte le gare previste per oggi, venerdì 30 agosto.



Nuoto: gli azzurri puntano a incrementare il medagliere



Dopo una giornata trionfante con 8 medaglie conquistate (2 ori, 2 argenti e 4 bronzi), il team azzurro di nuoto torna in vasca alla Defense Arena per incrementare il bottino.

Tra i protagonisti di oggi ci sono Francesco Bocciardo (100 stile libero maschile S5), Monica Boggioni (100 stile libero femminile S5), Luigi Beggiato e Federico Cristiani (100 stile libero maschile S4), Martina Rabbolini (400 stile libero femminile S11), Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti (100 rana maschile SB9) e Federico Morlacchi (100 rana maschile SB8).

Inoltre, si terrà la staffetta 4x50 mista stile libero.

Le finali sono previste a partire dalle 17:30.

Carlotta Gilli gareggerà direttamente in finale nei 100 rana femminile S13.



Atletica e debutto nel salto in lungo



Oggi segna anche l'inizio delle competizioni di atletica per gli azzurri, con Arjola Dedaj impegnata nel salto in lungo T11 alle 10:31 allo Stade de France.

Sarà una giornata importante per la nostra atleta, che punta a qualificarsi per le finali.



Tiro a Segno: L'Italia in Caccia di Medaglie



L'Italia debutta nel tiro a segno con Davide Franceschetti alle prese con le qualificazioni della P1 10m maschile Air Pistol SH1 alle 11:15 presso le linee di tiro di Chateauroux.

Livia Cecagallina e Roberto Lazzaro parteciperanno invece alla R4 10m Mista Air Rifle Standing.



Taekwondo, Tennis in Carrozzina e Canottaggio: Gli Altri Azzurri in Gara



Antonino Bossolo, l’unico azzurro di taekwondo, scenderà sul tatami del Grand Palais alle 13:41 nei quarti di finale della categoria K44 -63kg.

Nel tennis in carrozzina, Luca Arca affronterà l’israeliano Adam Berdichevski nel primo round alle 12 sui campi di Roland Garros.



Nel canottaggio, Giacomo Perini gareggerà nel Singolo PR1 alle 10:30 contro equipaggi di Francia, Germania, Gran Bretagna e Tunisia.

Solo il primo classificato accederà alla finale.

Il team del quattro con Mix PR3 (Carolina Faresti, Tommaso Schettino, Greta Elizabeth Muti, Marco Frank e il timoniere Enrico D’Aniello) gareggerà nelle eliminatorie dalle 12:10 alle 12:30.



Sitting Volley: grande sfida contro la Francia



La giornata si chiuderà con un importante incontro di sitting volley: alle 20, la Nazionale Italiana, campione d’Europa in carica, sfiderà le padrone di casa della Francia alla North Paris Arena.

Un match che promette grande spettacolo e che potrebbe portare l’Italia ancora più in alto nel medagliere.