Parco Eolico in mare, Consigli comunali aperti a Botricello e Cropani

Due Consigli Comunali convocati in seduta aperta a cui sono stati invitati i sindaci di tutti i Comuni interessati al progetto per la realizzazione di un parco eolico offshore presentato dalla società Parco Eolico Flottante S.r.l..

I Comuni di Botricello e Cropani hanno inteso aprire un confronto democratico su questo importante tema che riguarda lo sviluppo e le prospettive di un vasto territorio, compreso tra le province di Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria.

Le sedute consiliari sono previste a Cropani per giovedì 12 settembre alle ore 17:30 e a Botricello per venerdì 13 settembre alle ore 18.

“L’obiettivo – hanno dichiarato i Sindaci Raffaele Mercurio e Saverio Simone Puccio – è quello di aprire un dibattito chiaro e democratico sulla realizzazione di questa imponente opera che, indiscutibilmente, avrà effetti sulla programmazione, gestione e tutela dei nostri territori. Per questo, abbiamo deciso di procedere con sedute aperte a tutti i sindaci dei comuni interessati, volendo aprire un confronto sereno e nei termini delle questioni.”

I Sindaci hanno anche spiegato che “non ci sono preconcetti, ma bisogna analizzare in maniera responsabile gli effetti che si potrebbero produrre in aree sottoposte a vincoli e tutele, senza dimenticare la pianificazione territoriale già avviata, oltre alle produzioni agricole importanti e con marchi riconosciuti. Nessuno di noi – hanno aggiunto Mercurio e Puccio – ha mai pensato di opporsi allo sviluppo delle fonti energetiche alternative, ma il progetto in discussione è particolarmente complesso e di grande impatto.”

IL SINDACO DI CROPANI IL SINDACO DI BOTRICELLO

Raffaele Mercurio Saverio Simone Puccio