Parole in Musica: è festa rap con tormento

Sabato 13 al Canneto Beach di Leporano il rapper e produttore discografico, uscito con un nuovo EP.

È in assoluto tra i precursori del rap in Italia. Insieme ai Sottotono, negli anni ’90, ha portato per primo il genere in televisione. Da decenni è sulle scene musicali e, proprio pochi giorni fa, è uscito il video di “Bella veramente”, brano contenuto nel suo nuovo EP “Petali e spine”. Lui è Tormento, nome d’arte di Massimiliano Cellamaro, rapper e produttore discografico che sarà il super ospite di Canneto Beach di Leporano per la rassegna “Canneto Sound Fusion” con la partnership di ITS Academy Mobilità. L’imperdibile appuntamento è per sabato 13 luglio (apertura porte ore 22, start esibizione ore 23).

Il rapper è tornato con questo nuovo progetto, pubblicato il mese scorso, e composto da quattro nuove canzoni. Popolare e amatissimo da due diverse generazioni, ha la capacità di incarnare gli stereotipi del rapper d’oltreoceano con una vocazione da cantante e soul man. L’ambiente musicale lo considera fondatore e innovatore di un genere troppo spesso vittima dei propri dettami. Con il singolo “La mia coccinella” – una romantica ballata in chiave hip hop del 1994 - ha dato vita a un mercato che in Italia non esisteva. Tuttora rappresenta un riferimento fondamentale per le nuove generazioni del rap e della trap.

Tornando indietro nel tempo, Tiziano Ferro ha prestato la sua voce come corista durante un tour dei Sottotono e ha poi voluto Tormento come unico featuring maschile all’interno del proprio album “Il mestiere della vita”. Ripercorrendo gli ultimi anni, il 2019 per Tormento è stato magico: lo ha visto a febbraio ospite di Livio Cori al Festival di Sanremo, al fianco di Big Fish. Ad aprile ha pubblicato il brano “Acqua su Marte” con J-Ax e insieme hanno conquistato i primi posti delle classifiche di air-play radiofonico. La produzione musicale è affidata ad SDJM, un team che di lì a poco raggiungerà un successo mondiale grazie al progetto Meduza. Con loro firma anche il singolo “2 Gocce di Vodka” e il brano “Per quel che ne so” che vanta la collaborazione dei Tiromancino. Lo stesso anno partecipa all’album di Benji e Fede nella traccia “Tra lo stomaco e lo sterno” e con Big Fish al remix di “Sembro Matto” di Max Pezzali.

Il duo Sottotono, durante questo anno di riavvicinamento, sente ancora viva l’intesa che da sempre li lega. E nel 2020, durante una puntata di EPCC, ospiti di Alessandro Cattelan, svelano di essere al lavoro su un progetto che li rivede insieme. Il 4 giugno 2021 i Sottotono pubblicano “Originali”: ad accompagnarli ci sono alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana tra cui Tiziano Ferro, Guè, Marracash, Elodie, Coez, Fabri Fibra, Mahmood, Emis Killa, Luché. Un grande ritorno al suono dei ’90, anticipando un trend sempre più frequente a livello internazionale e nazionale. Il singolo che anticipa l’album è “Mastroianni” che, nel giro di poche settimane, guadagna il primo posto tra i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nel 2022 Tormento pubblica per Baldini & Castoldi l’autobiografia “Rapciclopedia – La mia storia” scritta in collaborazione con il giornalista Matteo Politanò. Ripercorrendo la sua vita, racconta contestualmente la nascita e l’esplosione del movimento hip hop in Italia. Negli ultimi tre anni, ha collezionato il ritorno su un palco importante come il Festival di Sanremo, l’uscita del suo primo libro e oltre 20 milioni di streaming, confermando di essere ancora un peso massimo della scena italiana.

A seguire, la notte di Canneto Beach prosegue e si balla con i djs Giorgio Vinciguerra e Silvio Martines. Già partite le prevendite sull’app “Canneto Beach” (costo 15 euro, inclusa consumazione). Informazioni e prenotazioni: 099.5332037.