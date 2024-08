Pavimenti e rivestimenti in pietra: perché conviene

La pietra naturale è un materiale utilizzato da millenni per la realizzazione di pavimenti interni ed esterni. Lo conferma uno dei poeti più illustri dei tempi antichi, ovvero Orazio, che ne parla come del vanto più degno di nota del primo imperatore dell’Antica Roma: Giulio Cesare Augusto.

Nel corso dei secoli i marmi di origine naturale hanno impreziosito e reso più funzionali abitazioni nobiliari, castelli e persino alcune case del mondo contadino, rivelandosi elementi davvero preziosi e molto ricercati.

Qualcosa che non viene meno nell’epoca attuale, complice un sapere artigianale che trova ulteriore riscontro nell’impiego delle tecnologie di ultima generazione. Ad esempio, i prodotti Musicco sono marmi adatti per pavimenti e rivestimenti in pietra naturale, l’ideale sia per gli ambienti outdoor che per quelli indoor. Si tratta di una soluzione che assicura una durata notevole e completamente ecosostenibile, capace di armonizzarsi alla perfezione con stili di arredamento anche molto diversi tra loro.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più sul perché scegliere la pietra naturale come rivestimento vale assolutamente la pena. Un’idea di stile green e che presenta svariati vantaggi, in termini di estetica e non solo.

Caratteristiche dei rivestimenti in pietra naturale

La pietra naturale è un materiale 100% ecologico, complice la presenza in natura e l’assenza di radon: un gas naturale che risulta potenzialmente pericoloso per la salute. Si trova in diversi materiali da costruzione, compresi quelli di origine ceramistica.

La pietra naturale è considerata - proprio per l’assenza di radon e la spiccata sostenibilità - una delle materie prime per eccellenza della bioedilizia e dell’eco-architettura: è infatti reputata tra le opzioni più ecocompatibili in assoluto, a fronte di un impatto ambientale quanto mai ridotto.

Entrando più nel dettaglio, le caratteristiche esatte della pietra naturale dipendono moltissimo dal prodotto specifico che viene utilizzato, ovvero dalla roccia prescelta per il proprio progetto. Ogni pietra è unica nel suo genere, così come ogni blocco di materiale: si distingue per colorazioni, venature e conformazione ogni volta differenti, non riproducibili artificialmente, nemmeno con l’ausilio delle moderne tecniche ceramistiche.

Pertanto, qualsiasi frammento di pietra naturale, anche il più microscopico, può essere riutilizzato, riducendo gli sprechi alla radice: un valore aggiunto di non poco conto sia per quanto riguarda la sostenibilità della filiera, sia per l’importo finale a carico dell’acquirente, che risulta così decisamente contenuto.

Pavimenti e rivestimenti in pietra: perfetti per gli spazi indoor e outdoor

Come abbiamo avuto modo di accennare, i pavimenti in pietra naturale si trovano disponibili secondo molteplici tipologie e lavorazioni: si rivelano perciò adatti agli spazi indoor come a quelli outdoor, a fronte di un risultato originale e sorprendente.

In quali contesti è preferibile utilizzare i rivestimenti in pietra naturale? Premesso che risultano una soluzione valida sempre, nel caso delle aree situate all’esterno si prestano a essere utilizzati dal bordo piscina ai camminamenti nei giardini.

I pavimenti in pietra come quelli di Musicco si distinguono per l’originalità e la versatilità: sono eccellenti anche per abbellire gli spazi situati all’esterno dell'abitazione, complice la spiccata resistenza e facilità nella pulizia. Il tutto portando un’atmosfera speciale in salotto e in cucina così come nel patio o nel giardino, aggiungendo una nota di stile unica, rustica e moderna insieme.