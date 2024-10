Pentone festeggia i nonni: socialità, tradizioni e incontri tra generazioni

PENTONE - Ancora socialità e convivialità a Pentone con la festa dei nonni.



Celebrata anche quest’anno dall’amministrazione comunale con l’organizzazione gestita dallo Staff alla gentilezza della delegata, Anna Pullano. Coinvolta anche la Parrocchia San Nicola di Bari e don Giuseppe Soluri che per l’occasione celebrerà una S.S. Messa per promuovere l’incontro tra generazioni.



Una manifestazione giunta ormai al sesto anno e che vede protagonisti nonni e nipoti in un connubio perfetto di esperienza, saggezza e entusiasmo.



La scelta di promuovere ancora questa celebrazione va ricercata nella convinzione che le generazioni si devono incontrare, ascoltare e confrontare così da tenere saldi i principi della guida, della frequentazione e della memoria.



Lo Staff della gentilezza ha così organizzato un bel pomeriggio che oltre alla celebrazione liturgica vedrà i protagonisti, nonni e nipoti, impegnati in uno scambio reciproco di convivialità con la degustazione dolciaria e l’immancabile momento ludico.



Proprio i giochi tradizionali sono stati, nelle diverse edizioni, il collante tra le generazioni e infatti in tal senso anche quest’anno ci saranno giochi tradizionali allo scopo di tramandarli.



Saranno presenti le associazioni del territorio ed in primis il Centro di aggregazione tra generazioni, fortemente voluto dall’attuale amministrazione, proprio allo scopo di avere anche un luogo di incontro.