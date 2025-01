Pentone riconfermata “Città che legge” per il triennio 2024-2026

PENTONE - Il Comune di Pentone per la seconda volta consecutiva ha ottenuto il titolo di “Città che legge”.



La cittadina presilana, come già dal 2022 al 2024, anche per il triennio 2024-2026 avrà questo importante riconoscimento conferito dal Centro per il Libro e la Lettura, Istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore.



“Un orgoglio – dice il primo cittadino, Vincenzo Marino – potersi fregiare ancora di questo titolo, a riprova della valenza culturale di tante nostre iniziative e soprattutto dell’importante collaborazione che si è generata in questi anni tra l’amministrazione e le associazioni.”



Il Patto locale per la lettura sancito con le associazioni locali nel 2022 ha portato in questi anni all’adesione a Libriamoci, al Maggio dei Libri, in cui protagonista è stata anche la scuola.



La continuità del prestigioso riconoscimento permette a Pentone di vantare un impegno e una costanza che ormai sono riconosciuti ed evidenti.



Nel quadro di queste iniziative vanno inserite due importanti attività come l’adesione alla Carta dei Comuni, con cui si è avviato il processo di condivisione con la “Grande Catanzaro”, e il riconoscimento del finanziamento per la Biblioteca ottenuto dalla Regione Calabria che ha permesso di rinnovare immobili, software e applicativi e gettare le basi per la nascita di un vero e proprio polo culturale.



In questi anni tanti autori e tanti libri hanno prodotto eventi e promozione culturale sia per grandi che per piccini alternandosi nei vari festival e manifestazioni realizzati e condivisi alla cittadinanza sempre partecipe e attenta a questi stimoli.



L’ultimo in ordine di tempo ha visto la presentazione di “Semi di legalità” di Enzo Bubbo, ma il calendario dei prossimi eventi è già in divenire.



Non ci resta che aspettare.