Pigliacelli: "Felice di essere al Catanzaro. Mi piace giocare a calcio nel vero senso della parola" (Video)

Le prime parole di Pigliacelli come nuovo giocatore dell'US Catanzaro 1919

CATANZARO - Mirko Pigliacelli ha condiviso le sue prime impressioni e aspettative come nuovo giocatore dell'US Catanzaro 1919.

"Sì, ho girato un po' e ho giocato in alcune piazze calde," ha esordito Pigliacelli. "Quando mi è stata data l'opportunità di far parte del Catanzaro, non ci ho pensato due volte. Ho subito percepito il calore della piazza, anche attraverso i social media. Ho sentito la voglia del direttore e della proprietà di avermi qui e quindi sono estremamente felice. Ho già parlato con Pietro, che mi ha spiegato e raccontato alcune cose, quindi non vedo l'ora di iniziare."

Pigliacelli ha poi aggiunto: "Non conosco ancora i miei compagni di squadra, ma ho giocato parecchie volte contro il capitano. Sono felice di poter finalmente giocare insieme a lui. Dal punto di vista caratteriale, sono una persona molto semplice, sempre disponibile e dedita al lavoro. Spero di rendere felici i tifosi di Catanzaro."

Parlando del suo stile di gioco, Pigliacelli ha dichiarato: "Mi piace giocare a calcio nel vero senso della parola. Non mi reputo un portiere che resta fermo ad aspettare, ma cerco sempre di dare una soluzione alla squadra. Oggi, penso che un portiere non debba essere solo in attesa di un tiro, ma deve anche supportare la squadra, uscendo e giocando dal basso."

Infine, Pigliacelli ha condiviso un aneddoto personale: "Mio padre e mio zio hanno giocato in porta. Quando ero piccolo e ho deciso di diventare portiere, mio padre mi disse: 'Sei sicuro? Guarda che è un ruolo particolare.' Forse è proprio per questo che ho scelto di fare il portiere, per fare qualcosa di diverso. Avendo girato molto e giocato abbastanza, sono sicuro di poter dare una mano alla squadra e alla società. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio e di gioire insieme."

Con queste parole, Mirko Pigliacelli si presenta ai tifosi del Catanzaro, pronto a dare il massimo per la sua nuova squadra.