Pisa Catanzaro, al via la prevendita per il settore ospiti: prezzi e modalità per i tifosi giallorossi

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Biglietti disponibili da oggi martedì 25 agosto per la sfida della seconda giornata di Serie BKT alla Cetilar Arena. Per i residenti nella provincia di Catanzaro accesso alla vendita nel settore ospiti riservato ai possessori del programma di fidelizzazione dell’US Catanzaro

Si avvicina Pisa-Catanzaro, appuntamento valido per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. La gara è in programma domenica 30 agosto 2026 alle ore 21.00 alla Cetilar Arena di Pisa.

In vista dell'incontro, il Pisa Sporting Club ha comunicato le informazioni relative alla prevendita dei biglietti, con particolare attenzione alle disposizioni previste per i tifosi del Catanzaro che intendono seguire la squadra in trasferta.

Pisa Catanzaro, quando inizia la prevendita

La prevendita per il settore ospiti, corrispondente alla Curva Sud, prende il via martedì 25 agosto 2026 alle ore 15.30.

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I tagliandi possono essere acquistati attraverso il circuito TicketOne e tramite la piattaforma online dedicata alla biglietteria del Pisa Sporting Club.

La trasferta in Toscana rappresenta il secondo impegno di campionato per i giallorossi, chiamati ad affrontare il Pisa in una gara serale che potrà richiamare l'interesse dei sostenitori intenzionati a raggiungere la Cetilar Arena.

Le disposizioni per i residenti nella provincia di Catanzaro

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità stabilite dalle autorità competenti per la vendita dei biglietti.

Come comunicato dal Pisa Sporting Club, per i residenti nella provincia di Catanzaro la vendita dei tagliandi è consentita esclusivamente per il settore ospiti.

Inoltre, l'acquisto è riservato ai tifosi che risultano sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'US Catanzaro.

Si tratta quindi di un requisito importante da verificare prima di procedere con l'acquisto, soprattutto per evitare problemi durante la procedura di emissione del biglietto o in occasione dell'accesso allo stadio.

Prezzi dei biglietti per il settore ospiti Curva Sud

Per assistere a Pisa-Catanzaro dalla Curva Sud sono previste due fasce di prezzo:

Biglietto intero: 21 euro più 4 euro di diritti di prevendita

Biglietto Under 14: 9 euro più 4 euro di diritti di prevendita

Considerando i diritti di prevendita indicati, il costo complessivo è quindi di 25 euro per il biglietto intero e di 13 euro per l'Under 14.

Dove acquistare i biglietti di Pisa Catanzaro

La vendita viene effettuata attraverso il circuito TicketOne. È inoltre possibile utilizzare la piattaforma online ufficiale dedicata alla biglietteria del Pisa Sporting Club.

Prima dell'acquisto è consigliabile verificare con attenzione i dati personali inseriti e, per i residenti nella provincia di Catanzaro, la validità del programma di fidelizzazione dell'US Catanzaro, necessario secondo le disposizioni comunicate per poter acquistare il tagliando nel settore ospiti.

Catanzaro atteso dalla trasferta di Pisa

La partita della Cetilar Arena sarà uno dei primi appuntamenti della nuova stagione per il Catanzaro e rappresenterà anche la prima occasione di campionato lontano da casa dopo l'esordio contro il Vicenza.

L'appuntamento è fissato per domenica 30 agosto alle ore 21.00, con i sostenitori giallorossi che potranno trovare posto nella Curva Sud, settore destinato alla tifoseria ospite.

Per chi sta programmando la trasferta è quindi importante tenere presenti soprattutto tre elementi: apertura della prevendita martedì 25 agosto alle 15.30, obbligo del programma di fidelizzazione per i residenti nella provincia di Catanzaro e acquisto esclusivamente nel settore ospiti per questi ultimi.

Le indicazioni riportate sono quelle comunicate dal Pisa Sporting Club relativamente alla prevendita della gara Pisa-Catanzaro del 30 agosto 2026.