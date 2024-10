Crotone, 44enne ucciso dopo inseguimento: l'agente finisce in ospedale aggredito dai parenti della vittima

Nel pomeriggio di ieri, un grave episodio ha scosso la città di Crotone. Francesco Chimirri, 44 anni, pizzaiolo noto su TikTok con oltre 158 mila follower, è stato ucciso da un poliziotto dopo un inseguimento. Successivamente, l’agente è stato aggredito e picchiato dai familiari della vittima, riportando gravi lesioni che hanno richiesto un ricovero in prognosi riservata presso l'ospedale di Catanzaro. L’agente, identificato solo con le iniziali G.S., 37 anni, non sarebbe in pericolo di vita, ma sarà sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite al volto.

La dinamica dei fatti: inseguimento e sparatoria

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato ad Isola Capo Rizzuto, quando G.S., ispettore della Squadra mobile della Questura di Crotone, si è accorto che Chimirri stava urtando alcune auto parcheggiate con la sua vettura. L’agente, che si stava recando in ufficio, ha deciso di inseguirlo, raggiungendolo solo a Crotone, nel quartiere "Campanaro", noto per essere una zona ad alta densità criminale.

Giunti nel centro abitato, i due veicoli si sono fermati e Chimirri avrebbe tentato di aggredire il poliziotto, che è sceso dall’auto. A quel punto, G.S. ha estratto la pistola d’ordinanza, sparando tre colpi, uno dei quali ha colpito mortalmente Chimirri.

L'aggressione al poliziotto e l'intervento dei carabinieri

Immediatamente dopo la sparatoria, alcuni familiari e conoscenti della vittima si sono scagliati contro il poliziotto, colpendolo con calci e pugni. Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, riuscendo a riportare l'ordine e a sottrarre l'agente alla violenza della folla, ormai fuori controllo.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, che stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto. Fondamentali saranno le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, anche se l’aggressione all’ispettore sembra essere avvenuta fuori dal loro campo visivo. Gli investigatori stanno inoltre interrogando diversi testimoni oculari per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.

Le indagini in corso e le reazioni

L’obiettivo delle indagini è anche quello di identificare tutti i responsabili dell’aggressione all'agente, che rischiava di trasformarsi in un vero e proprio linciaggio. La vicenda ha suscitato profondo scalpore sia a Crotone che a Isola Capo Rizzuto, data la notorietà di Chimirri sui social e la gravità dei fatti.

L'agente coinvolto, descritto come un poliziotto esperto e professionale, è in servizio da diversi anni presso la Questura di Crotone. Chimirri, oltre ad essere conosciuto per la sua attività di pizzaiolo, era molto apprezzato online per i suoi contenuti su TikTok. Entrambi erano figure ben note nelle rispettive comunità, rendendo la vicenda ancora più drammatica e delicata.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire tutti i contorni della tragedia, con le autorità che puntano a fare luce su ciò che ha portato alla morte di Francesco Chimirri e all'aggressione dell'ispettore G.S. (Ansa)