Plauso sottosegretario all'Interno Wanda Ferro (FDI) ai Carabinieri di Catanzaro per cortometraggio contro stragi del sabato sera

CATANZARO8 AGO - «Il cortometraggio "un sabato senza lunedì”, autoprodotto dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, testimonia il grande impegno dell’Arma non solo nella repressione dei reati, ma soprattutto nell’azione di prevenzione e di affermazione della cultura della legalità e della sicurezza.

Il video dal forte impatto emotivo, girato dall'Aliquota comunicazione e stampa in alcune località della provincia catanzarese, punta a sensibilizzare i giovani ad una guida responsabile senza l'uso di alcol e del cellulare in auto. Il cortometraggio sarà inserito in una più ampia campagna di prevenzione delle “stragi del sabato sera”, che prevede un ciclo di incontri negli istituti scolastici del territorio per sensibilizzare i ragazzi sui corretti comportamenti da tenere alla guida, per evitare che scelte irresponsabili possano trasformare delle serate di festa in tragedie che sconvolgono la vita di intere famiglie». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), che rivolge le proprie congratulazioni al Comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro.