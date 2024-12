Play-off e Play-out: chi salirà in Serie A e chi rischia la retrocessione in Serie C?

Serie B: Sassuolo al comando alla 17ª giornata, lotta Playoff e salvezza sempre più accesa

La stagione 2024-2025 della Serie B si sta rivelando emozionante e ricca di colpi di scena. Dopo 17 giornate, la lotta per la promozione diretta in Serie A e quella per evitare la retrocessione sono più accese che mai. Analizziamo la classifica attuale, le statistiche principali e le proiezioni per il proseguimento del campionato.

Panoramica della Classifica

In vetta alla classifica si trova il Sassuolo, che si conferma la squadra da battere con 40 punti ottenuti grazie a 12 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. La squadra emiliana, con una differenza reti di +24, ha dimostrato grande solidità offensiva e difensiva. Le cinque vittorie consecutive consolidano il suo primato, rendendola la favorita principale per la promozione diretta.

Subito dietro, a 37 punti, troviamo il sorprendente Pisa, che ha dimostrato grande continuità nonostante una recente sconfitta. Lo Spezia, terzo con 34 punti, è un'altra delle protagoniste grazie alla sua difesa solida, la migliore del campionato con soli 10 gol subiti.

Zona Playoff

La lotta per i playoff è apertissima, con Cremonese, Cesena e Juve Stabia a quota 25 punti. Segue il Bari con 24 punti, protagonista di un buon rendimento nelle ultime giornate. Il Catanzaro, ottavo con 23 punti, è imbattuto da cinque partite e rappresenta una delle sorprese del campionato. Con 11 pareggi su 17 incontri, la squadra calabrese potrebbe scalare ulteriormente la classifica se riuscirà a trasformare i pareggi in vittorie.

Zona Retrocessione

Nella parte bassa della classifica, il Cosenza e il Frosinone (entrambi a 16 punti) lottano per uscire dalla zona critica. Più complessa la situazione per il Südtirol e il Cittadella, entrambi a 14 punti, che dovranno migliorare notevolmente in difesa per sperare nella salvezza.

Statistiche Chiave

Miglior attacco: Sassuolo con 38 gol fatti. Miglior difesa: Spezia con soli 10 gol subiti. Peggior differenza reti: Cittadella con -19.



Proiezioni

Se il campionato finisse oggi, Sassuolo e Pisa sarebbero promosse direttamente in Serie A, ma con 21 giornate ancora da giocare tutto è ancora possibile. Lo Spezia e la Cremonese potrebbero insidiare i primi due posti, mentre la lotta per i playoff è ancora apertissima con almeno 10 squadre coinvolte.

In zona retrocessione, il Cosenza sta mostrando segnali di ripresa, ma serviranno maggiore continuità e risultati positivi per raggiungere la salvezza. Il Cittadella, invece, dovrà migliorare drasticamente per evitare di scendere in Serie C.

Conclusioni

La Serie B 2024-2025 continua a essere un campionato equilibrato e imprevedibile, dove ogni punto può fare la differenza. Le prossime giornate saranno decisive per capire chi riuscirà a mantenere il ritmo nella corsa alla promozione e chi lotterà fino all'ultimo per salvarsi.