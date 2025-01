Precipita con l’auto in un dirupo nel catanzarese: salvato dopo una notte al gelo grazie a Polizia e Vvf

Una storia di paura, speranza e coraggio arriva da Conflenti, in provincia di Catanzaro, dove un uomo è sopravvissuto a una caduta di oltre 30 metri con la sua auto, finita in un dirupo in piena zona montuosa.

Dopo una notte al freddo e nel buio, è stato salvato grazie alla prontezza della Polizia e all’incredibile lavoro dei Vigili del Fuoco.

Una notte d’angoscia per la famiglia

Tutto è iniziato quando i familiari dell’uomo, preoccupati per il suo mancato rientro, hanno denunciato la scomparsa nel cuore della notte.

Da quel momento sono partite le ricerche, una corsa contro il tempo.

Grazie al segnale del cellulare, le squadre si sono concentrate su una zona impervia, ma la missione era tutt’altro che semplice.

La scoperta sul ciglio del burrone

Dopo ore di perlustrazione, gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme hanno notato qualcosa: segni di pneumatici sull’orlo di un burrone.

Si sono avvicinati, spinti dall’intuizione e dalla determinazione, e, sfidando il terreno pericoloso, hanno individuato l’auto in fondo allo strapiombo.

A quel punto, sono entrati in azione i Vigili del Fuoco.

Un salvataggio da film

Le squadre di soccorso non hanno perso tempo.

Con l’aiuto di un drone, il Pilota Apr, è stata confermata la posizione del veicolo.

Poi è iniziato l’intervento sul campo, coordinato con precisione.

I Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, insieme al Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) e al supporto del Comando di Catanzaro, si sono calati nel dirupo per raggiungere l’uomo.

Incastrato nell’abitacolo, ferito ma cosciente, l’uomo è stato estratto e immobilizzato su una barella spinale.

Usando una barella Toboga, i soccorritori lo hanno riportato in superficie, dove ad attenderlo c’erano i medici del Suem 118 pronti a trasportarlo in ospedale.

Un lieto fine tra paura e gratitudine

È una storia che poteva finire in tragedia, ma grazie alla tecnologia, alla prontezza degli agenti e al coraggio dei Vigili del Fuoco, si è trasformata in un racconto di speranza.

L’uomo, ora in ospedale, può raccontare la sua incredibile avventura.

Questo episodio ci ricorda quanto siano fondamentali il lavoro di squadra, la professionalità e l’umanità di chi ogni giorno è pronto a mettere la propria vita in pericolo per salvare quella degli altri.

Una notte di freddo e paura, certo, ma che si è conclusa con un lieto fine che nessuno dimenticherà.