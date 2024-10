Premio Roberto D’Angio’, serata conclusiva con premiazioni. Museo Marca di Catanzaro, prima biennale di arte contemporanea della Provincia di Catanzaro.

Grande successo di pubblico e critica nelle sale espositive gremite del Museo Marca di Catanzaro che ha visto la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia. Una sala espositiva dedicata alle opere straordinarie dell’artista APOLLONIA, ospite della rassegna d’arte.

Nella serata conclusiva di sabato 19 ottobre, al Museo Marca di Catanzaro, alla prima Biennale di Arte Contemporanea della provincia di Catanzaro, in una sala gremita di ospiti, Artisti, pubblico delle grandi occasioni, sono stati insigniti, da una giuria qualificata, del premio Roberto D’Angiò alcuni tra gli artisti partecipanti:

Primo classificato: Fabio Mazzitelli, noto artista catanzarese.

Sezione digital art:

Primo classificato: Michele Straface

Secondo classificato: Roberto Brucci.

Sezione pittura figurativa:

Primo classificato: Corrado Corradino

Secondo classificato: Matteo Curcio

Terzo classificato: Lina Marirolu.

Sezione pittura astratta:

Primo classificato: Andrea Biffi

Secondo classificato: Claudio Caroleo.

Sezione scultura:

Primo classificato: Umberto Pellegrino

Secondo classificato: Vincenzo Andracchio.

Arte sperimentale:

Letizia Cucciarelli, primo classificato.

Sezione collage:

Maria Romeo.

Ad ogni artista partecipante è stato consegnato attestato di partecipazione. La commissione interna di Armonia e Contrasto APS si riserva di premiare nei prossimi giorni altri artisti con motivazioni specifiche. La notizia sarà diffusa a mezzo social nei prossimi giorni.

Nelle sale del Museo Marca è stata allestita una sala per le opere dell’artista APOLLONIA, ospite della Prima Biennale di Arte Contemporanea della città di Catanzaro. I dipinti esposti di vari periodi hanno riscosso grande successo e stupore tra il pubblico, emozionante il ritratto, olio su tela 70x100 cm, dedicato da Apollonia in ricordo di Beatrice Celia, figlia di Elena Bitonte e Andrea Celia, scomparsa tragicamente il 17 marzo 2024. Tra i presenti, tra cui Andrea il padre, di fronte all’immagine sorridente di Beatrice, era palpabile l’intensa emozione scaturita dal dipinto e quel sorriso di BEA ha riempito tutta la sala in una atmosfera vociante, tra un brindisi e l’altro del ricco buffet, l’arte ha trionfato in una serata magica e magnifica per la città di Catanzaro.

Soddisfatte dell’esito positivo della rassegna d’arte, le organizzatrici: Paola Gravina, manager di eventi culturali, Tania Romeo, presidente Associazione Armonia e Contrasto APS.

La mostra, che ha visto partecipanti da tutta Italia, rimarrà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal 19 ottobre al 19 novembre. Ricca la programmazione di eventi culturali eterogenei che si svolgeranno nei prossimi giorni nelle sale del Museo Marca di Catanzaro.