Premio Standout Woman Award IX Edizione: Riconoscimenti per le calabresi Monterosso e Ferro

Si svolgerà il 31 Ottobre 2024 alle ore 15 a Roma Montecitorio in Sala della regina la IX° edizione del premio Internazionale Standout Woman Award.

L’On.Cristina Rossello in collaborazione con PromAzioni360 di Darfo Boario Terme (Bs) e Anna Maria Gandolfi Consigliera di Parità regionale che ha concesso il patrocinio, sono riuscite anche quest’anno a far emergere Aziende virtuose , figure femminili e maschili di alto profilo per capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungere elevati ed ambiziosi obiettivi . La IX edizione ha ottenuto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo ,il patrocinio della Consigliera Nazionale di Parità, UnionCamere, ANCI Nazionale e associazioni femminili.

La Commissione di valutazione, composta da: PromAzioni360, Anna Maria Gandolfi Consigliera di Parità Regione Lombardia, Filomena D’Antini e Agnese Canevari rispettivamente Consigliera di Parità Nazionale effettiva e Consigliera di Parità Nazionale supplente ,Adriana Macchi Presidente Soroptimist International, Daniela Carlà Promotrice di NoiReteDonne, Laura Dalè Presidente nazionale EWMD, Cettina Corallo Presidente nazionale FIDAPA, Marisa Fagà Presidente Ande Nazionale, hanno avuto l’arduo compito di selezionare le fgure femminili e maschili che si sono contraddistinte nei settori dell’arte, cultura, spettacolo, professioni, imprenditoria, ricerca, coraggio.

Saranno presenti alla cerimonia l’On. Cristina Rossello, l’ On. Annarita Patriarca, Helena Dalli- Commissaria UE per l’Uguaglianza e Simona Tironi Assessore alla Istruzioni formazione lavoro di Regione Lombardia, La Consigliera di Parità Nazionale Filomena D’Antini e Anna Maria Gandolfi Consigliera di Parità Regione Lombardia. I lavori saranno coordinati dalla giornalista Sabrina Capomassi (Rai).

Il premio nasce all’interno dell’EXPO 2015 presso la Commissione europea da un’idea dell’americano Beau Toskich che ha sempre considerato il genere femminile una risorsa fondamentale per il mondo intero, in famiglia, nel lavoro , ovunque.

Il prestigioso premio vuole essere la voce di donne che nella loro ordinarietà fanno cose straordinarie. Ben presto il Premio Internazionale si amplia e nasce la sezione maschile nel 2016 dando cosi rilievo a uomini eccellenti, alle Aziende che sviluppano progetti innovativi e di welfare, viene istituito anche il premio alla memoria e il riconoscimento speciale con menzione.

La Cerimonia vedrà premiate 20 donne, 1 uomo, 3 aziende, 1 riconoscimento alla memoria e 1 riconoscimento menzione speciali

Qui di seguito le donne che riceveranno il premio Standout Woman Award 2024

Appendino Manuela Ing.biomedica Presidente WeWomEngineers ETS

Andaloro Maria Ideatrice “Posto Occupato”

Bagni Cipriani Franca Consigliera di Parità Nazionale per due mandati

Bezzaz Rajae Attivista per le donne e Madrina Fondazione Rava NPH Italia

Bollini Mussi Esperta in Tv e Media per l’infanzia

Cagini Giulia Maggiore AArnn. Pilota 102°Gruppo Volo del 6°stormo Caccia di Ghedi Aeronautica militare

Di Basilio Adelaide Presidente Umbria Associazione Penelope Onlus

Ferro Patrizia Ing. Elettronico Senior Account Executive SAS Institute

Fratini Passi Liliana Direttore generale CBI S.c.p.a Società Benefit

Jardim Maria de Fatima S.E. Ambasciatore dell’Angola in Italia

Livatino Candida Perito-grafologa

Mazzeo Ana Managing Director WOBI Italia

Mena Daniela Direttore Microeditoria

Monterosso Marianna Attivista per i diritti delle persone nello spettro autistico

Parlanti Ilaria scrittrice e donna coraggiosa

Proietti Aida Senior Vice President Tenth Revolution Group

Suor Rita Mboshu Kongo Teologa Presidente Fond.”Papa Francesco per l’Africa “

Viola Marta Attivista Ambientale

Schiavo Almerica Attrice e docente Teatro Patologico

Sartor Adriana Imprenditrice

Il riconoscimento alla memoria per la Dott.ssa Claudia Trovato Dirigente Pubblica Amministrazione scomparsa recentemente.

Il riconoscimento menzione speciale è assegnato a Marisa Laurito per l’importante sostegno al movimento dei giovani iraniani “Donna vita libertà”

Il riconoscimento Standout Man Award 2022 sarà consegnato al Prof. Silvio Garattini Fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Le Aziende che riceveranno il Premio Sustainable & friendly Company , sono tre e sono tutte certificate parità di genere: StarBrixia di Castegnato (Brescia) per la forte presenza femminile in azienda e la valorizzazione dei propri collaboratori, , MyO Spa di Poggio Torriana (Rimini) leader in Italia nella fornitura di prodotti e servizi per le imprese e la Coop. Sociale Nasce un sorriso di Potenza leader nei servizi alla persona e all’infanzia. Donne e uomini di alto profilo, insieme per costruire una società migliore animati da uno spirito umanitario che hanno affrontato e superato sfide importanti attraverso sacrifici e sfide , donne e uomini che dedicano la loro vita alla cura delle persone fragili, donne ,bambini anziani con tanta umanità e generosità. Donne coraggiose che non si arrendono di fronte agli ostacoli della vita .

“Abbiamo bisogno di modelli positivi sia di donne che di uomini , per essere punti di riferimento per i nostri giovani e le persone che riceveranno questo riconoscimento lo sono veramente con le loro azioni quotidiane, esprimono il meglio della nostra Società ed il premio non è altro che la valorizzazione del loro operato” affermano concordi le componenti della Commissione di valutazione.